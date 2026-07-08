英改革黨黨魁陷利益申報風波 辭任議員觸發補選再宣布參選 法拉奇：由選民裁決

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）周二（7日）宣布，將辭去英格蘭東南部克拉克頓（Clacton）國會議員職務，觸發補選，他隨即宣布再次參選，形容今次補選是「人民對抗建制」的一戰，讓選民親自裁決其是否值得繼續擔任議員。

被指未申報利益 法拉奇：沒做錯任何事

62歲的法拉奇近日因被指未有妥善申報多筆來自富豪支持者的利益而備受壓力，包括一筆價值500萬英鎊（約6,700萬美元）的加密貨幣富豪捐贈，正接受英國國會標準事務專員調查。此外，他亦證實，當局正就另一宗涉及前助手捐款的事件展開調查。法拉奇否認有任何不當行為，強調自己「沒有做錯任何事」。

法拉奇在電視直播聲明中表示：「我決定讓克拉克頓的人民來評斷我的行為。」他形容補選是「人民對抗建制」的選舉，又稱這是一次向整個建制「豎中指」的機會，批評英國自由派精英及傳媒聯手抹黑自己，並指家人近日亦遭記者滋擾，是促使他作出決定的「最後一根稻草」。

首相施紀賢（Keir Starmer）形容事件是「絕望的政治噱頭」。路透社

接任工黨黨魁熱門人選的貝安德（Andy Burnham）陣營則批評，法拉奇企圖藉補選轉移公眾對相關指控的注意力。路透社

法拉奇否認有任何不當行為，強調自己「沒有做錯任何事」。路透社

多個政黨稱不派人參選

不過，法拉奇的做法遭各大政黨批評。首相施紀賢（Keir Starmer）形容事件是「絕望的政治噱頭」，而被視為接任工黨黨魁熱門人選的貝安德（Andy Burnham）陣營則批評，法拉奇企圖藉補選轉移公眾對相關指控的注意力。保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）亦表示，法拉奇顯然已「承受不了調查壓力」。

工黨、保守黨及其他主要政黨均表示，不會派人出戰克拉克頓補選，以免令法拉奇將選舉塑造成「反建制」對決。分析認為，法拉奇希望藉補選鞏固支持，並為預計於2029年舉行的下屆大選預演競選策略，但若缺乏主要對手角逐，其聲稱「全力爭勝」的說法亦可能削弱說服力。