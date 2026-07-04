美建國250周年｜民調：美國夢褪色 特朗普追求「帝王式權力」背離《獨立宣言》

今日是美國建國250周年紀念日，但隨着黨派分歧加劇、生活成本高企，近期數項民意調查顯示，許多美國人認為「美國夢」已經褪色。其中美聯社-NORC的民調發現，只有三分一民眾認為「美國夢」仍然存在。學者也警告，總統特朗普追求「帝王式權力」，與《獨立宣言》的核心理念背道而馳。

1776年，獨立宣言在費城通過，1787年，美國憲法誕生。被賦予美國自由與獨立象徵意義的自由鐘上刻着一句話：「向全地所有居民宣告自由」。這座鐘最動人的地方是它身上的裂痕，代表着自由也並非完美無缺。250年過去，現實中的美國，正在為這個國家最初的承諾，即自由、平等與民主的意義，激烈爭辯。美國民眾對這個國家的認同，也正朝不同方向拉扯。

紐約莫伊尼漢列車站大廳外，一名露宿者在美國獨立250周年裝飾旁睡覺。 美聯社

通脹攀升置業困難

蓋洛普近日公布的調查顯示，在黨派分歧加劇、民眾對國家走向普遍擔憂的背景下，只有46%的美國人仍依然相信每個人都有機會實現「美國夢」。美聯社-NORC公共事務研究中心的民調更發現，只有三分一的公眾認為「美國夢」仍然存在。51%受訪者認為，「美國夢」所代表的構想（即憑努力工作便能出人頭地）過去曾經是真的，現在已不再成立。

相關新聞：駐京觀察：建國250周年 美國領導力式微

現年31歲的圖姆斯任職於亞特蘭大一間長者護理機構。她指當中的長者不時談及，年輕時靠第一份普通全職工作便可輕鬆買樓置業，並對圖姆斯這代人如今面對的置業障礙感到不可思議。

阿卜迪廷曾是索馬里難民，2013年幸運中籤移居美國。不過，他近年逐漸感受到理想與現實的落差。今年，41歲的阿卜迪失去工作和醫療保險。他與許多美國人一樣，對國家未來感到不安：「我認為美國夢仍在，但情況並不樂觀。」去年底，全國房地產經紀人協會（NAR）的報告顯示，美國首次購房者的年齡中位數，已攀升至創紀錄的40歲。美國5月的消費者物價指數（CPI），升至於3年來最高水平。

蓋洛普5月的民調顯示，高達77%的受訪者認為，1776年簽署《獨立宣言》的開國元老們，會對國家的現狀感到失望。美國維珍尼亞理工大學國際事務教授托爾向新加坡《聯合早報》表示，諷刺的是，「讓美國再次偉大」（MAGA）的領袖展現出對帝王式權力的追求，為達個人目的而顛覆法律規范和地方治理結構。這與《獨立宣言》確立「人人生而平等」等核心理念背道而馳。美國各地近來便爆發多次「不要國王」（No Kings）示威。