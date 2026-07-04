駐京觀察：建國250周年 美國領導力式微

今天，美國迎來獨立250周年的歷史節點。這個曾經的國際秩序引領者，其全球霸權領導力如今已經式微。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯前日在中國人民大學發表演講指出，美國對國際事務的主導能力在下降，尤其是在俄烏衝突、加沙衝突等議題上，聯合國投票結果顯示，越來越多國家不再願意完全跟隨美國立場。美國公信力與外交效能亦持續滑坡，原本外交模式依賴交往、對話，現在越發將制裁作為核心工具，這意味美國已喪失成熟的外交協調能力，只得依靠高壓手段逼使他國迎合自身利益。

國際責任缺位透支了美國的影響力。吳心伯稱，目前美國拖欠聯合國常規會費超過20億美元。有美國學者甚至提出聯合國、WTO這類國際機構「不要也罷」觀點。削減對外援助、頻繁使用制裁工具，也削弱了其作為全球公共產品提供者的形象。

美國對盟友的掌控力同樣在下滑。他表示，巴以衝突、美以伊衝突、美國對華政策等都體現出，美國與盟友之間的利益和判斷並不總是一致。去年底至今，美國核心盟友領導人密集訪華，推進外交夥伴多元化，普遍對美國的可靠性產生質疑。

美國歐亞集團主席克里夫·庫普坎將當下定義為「零極世界」，認為全球進入地緣政治衰退期，沒有大國或國際組織有效維繫國際秩序。

吳心伯相信，全球治理的權力真空，為中國帶來歷史機遇。中國自2015年持續推動構建更加公平公正合理的全球治理體系，提出全球發展、安全、文明、治理四大倡議。相關理念體系較為完備，下一步關鍵是提高行動力。

他指出，全球治理不能只靠理念倡議，國際組織正常運行離不開資金、場地、制度等支撐。中國要在全球治理中發揮更大作用，需具備提供國際公共產品、承接國際制度運行的能力。他用「聯合國總部如果有一天從哈德遜河畔來到黃浦江畔」打趣式假設，進一步強調中國要提前布局相應資源和專業人才。

楊浚源