珠峰地標綠靴子｜躺山上30年身份終確認 印度政府盼今年送回家

留在珠穆朗瑪峰山上近30年的著名遇難者「綠靴子」（Green Boots），有望在今年重返故鄉，印度政府近日招柬聘請雪巴人啟動遺體回收計劃，希望將他從海拔逾8,500米的「死亡地帶」送回家。計劃書亦首度公開「綠靴子」的真正身分，並非外界多年來認定的1996年罹難的爾久（Tsewang Paljor），而是其隊友莫魯普（Dorje Morup）。

綠靴成北坡重要地標

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之所以被稱為「綠靴子」，是因為他腳上那雙醒目的綠色Koflach登山靴。自1996年在珠峰北坡罹難以來，他的遺體一直蜷縮在距離峰頂僅約350米的一處岩洞內，因位置明顯而成為了北坡路線重要地標。許多登山者確認攀登進度時，會透過無線電向基地營回報：「已抵達綠靴子。」

雪巴人回收隊公開招標

外界一直以為「綠靴子」是1996年死於峰頂的印度西藏邊境警察部隊（ITBP）探險隊成員帕爾久，但官方從未證實。近日印度政府在一份回收遺體的公開招標文件中指出，經過身分驗證，「綠靴子」其實是帕爾久同隊另一成員莫魯普。

根據招標內容，印度政府要求至少由6名曾多次登頂的雪巴嚮導組隊，今年10月前回收遺體並運送至新德里。由於任務地點在海拔8,000米以上的「死亡地帶」，氧氣濃度僅海平面的約3分之1，導致每一步都極度耗費體力，回收遺體工作充滿危險。

遺體達200公斤肢體僵硬

曾多次參與高山遺體回收的雪巴嚮導江布（Tshiring Jangbu Sherpa）表示，凍結近30年的遺體，連同裝備重量可能重達200公斤，且四肢因低溫完全僵硬，在冰雪覆蓋、地形陡峭的山壁難以拖運。

有時不得不截除無法彎曲的肢體才能順利回收，「雖然令人心碎，但沒有其他辦法」。他估計，此次行動成本約15萬美元（約118萬港元）。

據了解，目前仍有約200具登山者遺體留在珠穆朗瑪峰，由於高海拔搬運風險極高，直升機又無法抵達，多數罹難者最終長眠山中。