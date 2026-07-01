珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間

南韓紀錄部隊體系爆出集體職場霸凌醜聞。光州廣域市一名年僅29歲的女性消防員，疑因長期不堪上級長官的職權騷擾及強迫陪酒文化困擾，於去年10月跳樓身亡，事件驚動南韓總統李在明頒布徹查令。據韓媒報道，最新調查證實，該名女消防員生前在短短15個月內，竟被長官強逼參加高達24次的公務及私人飲酒聚會，並被強令充當「陪酒工具」。目前已有17名涉案現職消防官員遭停職處分，另有兩名已退休的官員正接受調查。

滴酒不沾卻被灌酒 長官強令「坐局長科長中間」

這宗震驚南韓全國的公營部門集體霸凌案，死者為光山消防署的29歲鄭姓女消防員，4年前入職。據《朝鮮日報》報道，2024年8月光山消防署換新長官​​，鄭女被迫陪酒的情況就開始加劇，在其輕生離世後，光州消防安全本部於去年10月10日提交報告，指她同年6月曾因為感情問題進行過諮詢，顯然試圖將過錯歸咎給已和她訂婚的男友。

鄭女未婚夫和家屬要求光州消防安全本部展開調查，但一直被置之不理，直到遺屬今年5月前往消防廳陳情、事情鬧大後才開始有轉機。至6月11日，南韓國務調整室依照總統李在明的指示，就事件展開全面監察調查。

據韓媒報道，調查報告揭露，鄭女作為消防公務體系中相對弱勢的女性，在短短15個月的任職期間內，被多名男性長官以職權施壓，實質強迫出席了24場大小酒局。在部分場合上，她更被要求一口氣喝完高濃度的混合酒精飲料。

此外，她還被要求坐在男性主管身旁，例如被指示「坐在站長和科長中間」或「坐在科長旁邊」，甚至還要為上級準備私人活動、跑腿辦事等，長期承受不合理對待。

內部調查稱「未發現異常」

鄭女於去年10月3日跳樓輕生後，家屬曾多次向其所屬的光山消防署提出真相調查要求。國務調整室的調查揭露，光山消防署當時僅進行了「形式上」的內部調查，最後更得出「未發現異常」的結論。

根據6月11日至24日的調查結果，國務調整室已對光山消防署下達命令，對17名涉及不當行為的消防人員從嚴懲處，並要求進一步調查2名負有管理責任、已退休的消防人員。

而光州消防本部亦發布最新官方消息，當局已於25日正式向17名相關責任人簽發停職命令。這批官員中，6人來自光州消防本部、9人來自光山消防署、2人來自最高層級的消防廳本部。目前，這17名涉案官員已被即時解除職務、禁止出勤並中斷勤務。另有兩名已退休的高官正接受調查。

光州消防本部表示，一旦收到國務調整室的完整最終報告，將立即召開人事懲戒委員會，依據各人情節之嚴重程度，正式啟動撤職等的紀律處分程序。





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