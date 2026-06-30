英國公布國防開支預算 未來4年破記錄3.1萬億港元用於軍隊現代化

即將下台的英國首相施紀賢宣布，未來4年將投入近3,000億英鎊（約3.1萬億港元）國防開支，用於軍隊現代化，以應對日益嚴峻的威脅。



另外，期待已久的十年「國防投資計畫」（DIP）終於正式公布。根據計劃，到2030年將額外增加150億英鎊（約1560億港元）的國防開支，包括增加對無人機和自主系統的投入，以應付現代化戰爭。

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前國防部長賀理安去年視察MBDA「風暴陰影」導彈工廠。 路透社

為以應對來自俄羅斯等國日益增長的侵略以及美國日益不可靠的威脅，工黨政府內部就英國現代化作戰能力所需的資源爭論了好幾個月。本月初，國防部長賀理安（John Healey）因對國防投資計劃不滿而辭職，他公開批評施紀賢與財政部「未能提供足夠的國防預算」，無法滿足當前升高的國安威脅。

以下節錄 英國國防投資計劃重點項目：