英國公布國防開支預算 未來4年破記錄3.1萬億港元用於軍隊現代化
更新時間：20:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-30 HKT
即將下台的英國首相施紀賢宣布，未來4年將投入近3,000億英鎊（約3.1萬億港元）國防開支，用於軍隊現代化，以應對日益嚴峻的威脅。
另外，期待已久的十年「國防投資計畫」（DIP）終於正式公布。根據計劃，到2030年將額外增加150億英鎊（約1560億港元）的國防開支，包括增加對無人機和自主系統的投入，以應付現代化戰爭。
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為以應對來自俄羅斯等國日益增長的侵略以及美國日益不可靠的威脅，工黨政府內部就英國現代化作戰能力所需的資源爭論了好幾個月。本月初，國防部長賀理安（John Healey）因對國防投資計劃不滿而辭職，他公開批評施紀賢與財政部「未能提供足夠的國防預算」，無法滿足當前升高的國安威脅。
以下節錄英國國防投資計劃重點項目：
- 逾80億英鎊將用於全球作戰空中計劃，與日本和意大利合作研發新式隱形戰機；
- 超過630億英鎊用於加強英國的核威懾力量，包括資助潛艇、新型核彈頭和12架F-35A戰機；
- 260億英鎊用於「皇家橡樹計劃」，旨在升級多個英國海軍基地；
- 超過50億英鎊用於無人機轉型，其中6.5億英鎊用於無人機和無人地面車輛等系統；
- 近20億英鎊用於透過新的數位目標網絡框架整合武裝部隊，以達到更快地摧毀已識別的目標；
- 7.9億英鎊用於加強英國本土和海外基地的防禦，並建設新的國防作戰中心、擴建反無人機系統、投資定向能武器以及升級 45型驅逐艦的導彈；
- 110億英鎊用於增加武器儲備，包括遠程打擊武器、巡航導彈等。國防部表示，2030年將至少新建6座能源工廠；
- 9億英鎊用於提高效率和改革採購，其中包括5億英鎊用於提高人工智能和勞動力轉型生產力，以及4億英鎊用於建立多邊防禦機制；
- 1億英鎊用於首相的快速人工智能交付工作小組，另有1.15億英鎊用於提高英國應對人工智能威脅的防禦能力。
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