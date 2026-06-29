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英媒：施紀賢或角逐北約秘書長 獲歐洲領袖尊重成優勢

即時國際
更新時間：12:23 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:23 2026-06-29 HKT

現年63歲的英國首相施紀賢（Keir Starmer）已於6月22日宣佈請辭首相及工黨黨魁，結束不足兩年的執政任期，工黨預計將於7月中至9月期間選出繼任人選。不過，施紀賢或再有大動作，據英國媒體最新報道，他正考慮角逐北約（NATO）秘書長一職。

政治斡旋能力或成軟肋

《觀察家報》（The Observer）等英媒周日（28日）引述施紀賢盟友的消息指出，他在早前的七國集團（G7）峰會期間深得歐洲領導人尊重，並與烏克蘭總統澤連斯基建立了密切關係。

不過報道同時指出，北約秘書長的選拔往往涉及複雜的政治交易，這並非施紀賢所擅長，且他的提名也必須獲得新一屆英國政府的明確支持。

出訪次數創英領袖紀錄

不過，施紀賢頻繁的出訪紀錄亦引發國內爭議。《每日電訊報》（The Daily Telegraph）統計指出，施紀賢在任內首17個月中，累計有約兩個半月身處國外，出訪頻次創下英國領導人紀錄，其出訪里程數更是前首相貝理雅（Tony Blair）同期的近兩倍，因而引來外界批評他忽略國內事務。

英政府暫未回應

北約秘書長的遴選一向透過成員國之間的非正式外交磋商進行，最終人選須獲全體32個成員國一致同意。現任秘書長呂特的任期將於2028年屆滿，除非全體成員國同意延任，否則屆時將出現空缺。

對於施紀賢或角逐北約秘書長一事，英國首相府尚未作出置評。

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