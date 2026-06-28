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委內瑞拉7.5級地震︱中餐館「打荷」變身英雄 開吊臂車勇救7人︱有片

即時國際
更新時間：15:07 2026-06-28 HKT
發佈時間：15:07 2026-06-28 HKT

委內瑞拉地震發生後，一名在首都加拉加斯中餐館工作的備菜工（打荷)主動前往災區，駕輕就熟地操作吊臂車，先後於三處廢墟參與救援。在他的協助下，共救出7人，其中2人生命體徵平穩，確認生還。

驚魂未定先救人

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委國中餐館打荷化身英雄，開吊臂車，勇救瓦礫下7人。新華社
委國中餐館打荷化身英雄，開吊臂車，勇救瓦礫下7人。新華社

地震發生時，委內瑞拉首都加拉加斯一家中餐館的備菜工德爾加多（Delgado）回憶道：「第一反應就是找空地。我什麼都沒拿，就對同事大喊：『走，快走！』」德爾加多表示，地震暫歇後，他是想到去救人，因為他擁有一門重要技能，操作吊臂車。

連續50多個小時救人

他說：「沒有機器，我們怎麼拆？靠人一點點抬混凝土板是不可能的。」由於吊臂車和挖掘機數量有限，他必須在多個受災點之間來回奔波調度，一刻也不敢停歇。據報道，地震發生50多個小時，德爾加多始終未曾休息，先後在三處廢墟參與搜救。

在各類重型機械的協助下，現場共有7人被挖出，其中2人生命體徵平穩、確認生還。「只可惜那5人沒救回來。」

「我怎能置之不理」

德爾加多掩面哭泣，他坦言：「有餘震，樓體也不穩定，當然怕。但一想到下面可能還壓著人，就顧不上那麼多。只要這裡還需要我，我就會繼續救援。」

「他們是我的同胞，我怎能置之不理？」說著說著，德爾加多流下兩行淚。

獲中國師傅傾囊相授

原來在10多年前，德爾加多結識了當地華商團體，並在中資民企跟隨中國師傅學習駕駛吊臂車。在師傅毫無保留的教導下，他「僅用了一周」便掌握操作要領。德爾加多回憶道：「師傅恨不得把所有技術都傳授給我。」

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