世紀熱浪︱歐洲酷熱難耐 國產移動冷氣機賣斷貨

歐洲今夏遭遇罕見熱浪，中國企業推出的免打孔移動式分體冷氣機，近期被歐洲人視作「消暑神器」，銷量暴增。據悉，類似的中國產冷氣機安裝便捷，毋須破壞建築外立面，製冷效果卻接近傳統分體機，完美破解歐洲老建築的安裝難題。

毋須破壞建築結構安裝

「萬萬沒想到，這個夏天，命是中國空調給的……」一位旅居法國的華人近日在微信朋友圈感歎。綜合內地傳媒報道，今年入夏以來熱浪侵襲法國，來自中國的移動分體式冷氣機在巴黎一機難求、門店缺貨。



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搶購熱潮並非法國獨有，一位奧地利消費者在社交媒體上說，美的Portasplit（移動分體式冷氣機）在歐盟幾乎到處售罄，再過兩天維也納預計也要達到38℃，他花了兩天在奧地利尋找這款冷氣機。另一位德國消費者也稱，100公里範圍內的中國移動式冷氣機機組都已賣光。

據海關數據，中國今年首5個月對法國、荷蘭、比利時3大西歐國家的冷氣機出口額，同比實現翻倍增長，對西班牙、葡萄牙、德國等南歐、中歐國家的出口額，亦錄得兩位數增幅。

針對市場火爆態勢，家電巨頭美的冷氣機海外業務負責人前日對內地「第一財經」稱，目前廣東順德生產基地已全面開啟加班加產模式，產品主要通過中歐鐵路輸送至歐洲市場。負責人表示，今年集團在西歐市場的冷氣機銷售增長勢頭強勁，法國、西班牙、德國、英國等傳統冷氣機低普及率國家，銷售同比增幅均超70%。