Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世紀熱浪︱歐洲酷熱難耐 國產移動冷氣機賣斷貨

即時國際
更新時間：08:45 2026-06-28 HKT
發佈時間：08:45 2026-06-28 HKT

歐洲今夏遭遇罕見熱浪，中國企業推出的免打孔移動式分體冷氣機，近期被歐洲人視作「消暑神器」，銷量暴增。據悉，類似的中國產冷氣機安裝便捷，毋須破壞建築外立面，製冷效果卻接近傳統分體機，完美破解歐洲老建築的安裝難題。

毋須破壞建築結構安裝

「萬萬沒想到，這個夏天，命是中國空調給的……」一位旅居法國的華人近日在微信朋友圈感歎。綜合內地傳媒報道，今年入夏以來熱浪侵襲法國，來自中國的移動分體式冷氣機在巴黎一機難求、門店缺貨。

相關新聞：歐洲熱浪｜巴黎飆至44°C現冷氣搶購潮 西班牙4天212人熱死 ︱有片

搶購熱潮並非法國獨有，一位奧地利消費者在社交媒體上說，美的Portasplit（移動分體式冷氣機）在歐盟幾乎到處售罄，再過兩天維也納預計也要達到38℃，他花了兩天在奧地利尋找這款冷氣機。另一位德國消費者也稱，100公里範圍內的中國移動式冷氣機機組都已賣光。

據海關數據，中國今年首5個月對法國、荷蘭、比利時3大西歐國家的冷氣機出口額，同比實現翻倍增長，對西班牙、葡萄牙、德國等南歐、中歐國家的出口額，亦錄得兩位數增幅。

針對市場火爆態勢，家電巨頭美的冷氣機海外業務負責人前日對內地「第一財經」稱，目前廣東順德生產基地已全面開啟加班加產模式，產品主要通過中歐鐵路輸送至歐洲市場。負責人表示，今年集團在西歐市場的冷氣機銷售增長勢頭強勁，法國、西班牙、德國、英國等傳統冷氣機低普及率國家，銷售同比增幅均超70%。

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
16小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
13小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
16小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
2小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
19小時前
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
17小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
2小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
2026-06-27 10:00 HKT
專揀影相做運動市民落手 偷信用卡大額簽帳涉款200萬元 盜竊集團4骨幹被捕
突發
11小時前
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
影視圈
13小時前