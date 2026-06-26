歐洲熱浪｜巴黎飆至44°C現冷氣搶購潮 西班牙4天212人熱死 ︱有片

熱浪席捲歐洲大部分地區，西班牙公共機構估計，從周日（21日）到周三（24日），4天內有212宗超額死亡個案。數據顯示，2025年同期僅98宗超額死亡，當時西班牙也正經歷有記錄以來最炎熱的夏天。而法國最近亦經歷熱浪，不少民眾湧入商場搶購電風扇與移動成冷氣機，部分貨架很快被掃空。

法國有72省陷高溫紅色預警

法國今年6月提前迎來炙熱高溫，全境多達72個省份處於高溫紅色預警狀態，巴黎昨天（25日）氣溫飆升至39度以上，部分地區甚至達到44度。

而西班牙亦處於應對氣候變化的最前線。根據西班牙記錄每日死亡統計數據的MoMo監測系統，去年5月16日至9月30日期間，西班牙與高溫相關的死亡人數達到3,832人，比 2024年同期增加了87.6%。

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西班牙塞維利亞的佛朗明哥舞者跳到滿身汗。 路透社

西班牙本土本周創下自1950年以來6月份的最高單日平均氣溫，周一錄得28.08°C，周二進一步升至28.17°C。

這兩天也創下了自1950年以來6月份平均最低氣溫記錄，周一達到20.14°C，周二也錄得19.81°C。這些「熱帶夜」令市民難以入睡，並可能威脅公共健康。

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西班牙馬德里一名男子躲在樹蔭下乘涼。 路透社

極端天氣在西班牙北部部分地區觸發了最高級別警報，通常能免受酷熱天氣影響的坎塔布里亞（Cantabria）和巴斯克地區（Basque Country），氣溫飆升至40°C以上。

大部分天氣警報於周四解除，北部地區僅維持最低級別的黃色警報。