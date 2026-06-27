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南韓國防部擬訓練50萬「無人機戰士」

即時國際
更新時間：09:12 2026-06-27 HKT
發佈時間：09:10 2026-06-27 HKT

南韓國防部昨日表示，為應對北韓威脅，將大幅擴充無人機及反無人機作戰能力，包括訓練50萬名「無人機戰士」，並在前線部隊部署數萬套無人作戰系統。

據悉南韓軍方也計劃在2029年前採購11萬架無人機，配發陸軍、海軍、空軍及陸戰隊，目標是將無人機納入單兵標準配備。國防部長安圭伯在簡報中表示：「無人機不應只是少數部隊專用的裝備，而應成為普遍的作戰工具。」他還說，未來官兵將會把無人機視為「第二件個人武器」。

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視作「第二件個人武器」

安圭伯指，基於國家安全考量，南韓將採用100%國產零組件來生產無人機系統，不再使用中國製零件。南韓與北韓近年皆加速發展無人機戰力，並從烏克蘭及中東戰場吸取經驗。這些衝突顯示，無人機已成為改變戰爭面貌的重要武器。

安圭伯說：「大量部署低成本無人機正從根本上改變戰爭形態。北韓亦持續提升多元無人航空能力，對南韓軍事與民用設施構成更大威脅。」

根據規劃，南韓將擴大部署激光與高功率微波等反無人機武器，並調整作戰模式，由陸、海、空軍各軍種自行運用無人機執行偵察與打擊任務，不再完全依賴中央指揮體系。

國防部高級官員表示，軍方亦將加快採購逾2萬架低成本、可消耗型無人機，並引進人工智能無人機蜂群系統及滯空攻擊彈藥（俗稱自殺式無人機）。
 

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