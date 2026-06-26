伊朗局勢︱油價跌至戰前水平 阿曼：未來不收霍峽通行費

由於投資者對美伊和平談判發展趨於樂觀，且更多油輪公開通過能源要道霍爾木茲海峽，國際油價回落至伊朗戰爭前水平。阿曼外交大臣巴德爾昨日（6月25日）強調，未來有關霍峽的安排將不涉及徵收任何通行費用。與霍峽相鄰的阿曼與伊朗日前曾表示，雙方正在討論服務「成本」。

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戰前日均138艘船過霍峽

近期美伊簽署諒解備忘錄，伴隨美國暫時放鬆對伊朗部分石油出口限制，加上霍峽通行狀況改善，國際油價承壓明顯。紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格周三收於每桶70.34美元，下跌3.92%；8月交貨的倫敦布蘭特原油期貨價格收於每桶73.74美元，跌4.33%。兩大基準油價均已回到伊朗戰事2月28日爆發前的水平。

分析師指出，當前運輸水平仍顯著低於衝突前約每日2000萬桶的規模。儘管如此，由於沙特與阿聯酋通過管道分流部分出口，市場普遍認為日均通行量回升至約1400萬桶即可恢復戰事前供應能力。周二至周四，已有57艘載有約1100名海員的船隻，根據撤離計劃通過了霍峽。在戰前，平均每日有138艘船通過霍峽。

阿曼外交大臣巴德爾昨日（6月25日）在巴林出席海灣阿拉伯國家合作委員會成員國與美國聯合部長級會議時表示，阿曼呼籲確保霍爾木茲海峽航道安全暢通，「關於該海峽的未來安排，並不包括徵收任何通行費」。

美國國務卿魯比奧也出席這場會議，說：「國際水道不屬於任何民族國家。這是當今世界的一項基本原則，如果沒有這項原則，世界將陷入全面混亂。」他進一步說：「倘若我們接受，只因某條國際水道碰巧靠近你的領土，你就可以向使用它的船隻收費，那麼這種做法勢必迅速蔓延至世界各地。」

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫雷尼周二（6月23日）曾說，霍峽現已開放，為期60天，其間不會收取任何費用。60天後，海峽開放的具體情況將由伊美談判結果決定。伊朗與阿曼當日曾發聯合聲明說，兩國將着手研究霍峽相關管理服務的成本問題，並強調它們對該航道擁有主權。