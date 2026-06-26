委內瑞拉7.5級地震︱增至589死近3000傷 17國搜救隊共千人救援

委內瑞拉周三傍晚遭受7.2級與7.5級雙主震衝擊後，災區錄得逾130次強烈餘震。截至當地周五上午，臨時總統羅德里格斯表示，死亡人數增至598人，另外約2980人受傷。估計仍有許多災民被困在倒塌建築物的瓦礫之中，至少17國搜救人員已趕赴災場盡力搜救。

臨時總統羅德里格斯除宣布全國進入緊急狀態外，亦宣布設立兩億美元（約15.6億港元）的重建基金，並公開點名由衷感謝中國政府第一時間表明願意提供力所能及的無私協助。國家主席習近平向羅德里格斯致慰問電。

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人道主義系統正大規模運作

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人表示，「整個人道主義系統正在迅速且大規模地運作」。目前部署了25支隊伍合共1000人救災，包括17支是國家及城市搜救隊，其餘是緊急醫療救援隊，還有更多救援力量即將抵達。

目前智利、哥倫比亞、薩爾瓦多、意大利、墨西哥、瑞士和美國的救援隊已經抵達委內瑞拉。英國、捷克、厄瓜多爾、法國、德國、約旦、荷蘭、卡塔爾和西班牙等國的救援隊也正在動員。

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這場被專家定性為委內瑞拉過去100年來最強烈的大地震，其驚人的破壞力源於致命的結構性因素。美國地質勘探局及專家分析指出，當地周三傍晚6時04分先發生7.2級地震，震央位於首都加拉加斯以西約160公里，震源深度約20公里；然而不夠一分鐘內，威力更大的7.5級主震再度在僅10公里深的極淺層地殼爆發。

拉瓜伊拉重災區廢墟救出生還者全場鼓掌

由於震央極度接近人口密度極高的加拉加斯城區，淺層地震釋放出的巨大能量在「雙地震」的密集交叉衝擊下，產生了疊加連鎖效應，導致大量建築物結構瞬間崩潰，加劇了整體的破壞程度。

有最新公開的手機片段震撼曝光，清晰顯示在當地傍晚地震發生一刻，加拉加斯郊區的洪基托（El Junquito）災情極其慘烈。多棟房屋在鏡頭前轟然倒塌，現場四周煙塵滾滾，滿地都是碎裂的瓦礫與鋼筋，大批死裡逃生的途人驚惶失措地在漫天塵土中慌忙奔逃，場面形同末日。

到了周四，黃金搜救時間進入最後倒數，大批救援人員、專業人士以及民間義工爭分奪秒在各區搜救。被列為重災區的拉瓜伊拉（La Guaira）地區災情最為嚴峻，市內多幢高樓大廈集體粉碎性倒塌。

在救援現場，一度出現令人動容的畫面。一名被沉重混凝土壓住的女子，在瓦礫縫隙中拼命伸出一隻手等待救援，救援人員隨即用工具漏夜挖掘，當生還者被合力抬出廢墟的一刻，現場登時爆發出熱烈的拍手歡呼聲。僥倖獲救的災民莫拉（Mora）悲慟憶述：「我在地震一刻拼命抓住門框，因為抓得太緊，導致手指當場骨折。我死命抓緊門框直到整棟大樓在我眼前倒塌，期間我死死捉緊她（朋友）的手，一直捉緊，但最後只能眼睜睜看著朋友在我面前死去。而我當時甚至還來不及痛哭，直到現在心情也一樣無法平復。」

慈父淚崩尋新生命孫女 難民夫婦赤腳走過街頭

除了莫拉，大批看著家園盡毀、親人音訊全無的災民亦在災區現場情緒崩潰。另一名災民戈麥斯（Gomez）對著鏡頭老淚縱橫地公開哀求：「我叫戈麥斯，我的女兒、孫兒，還有一個快要出生的孫女，現在全部失蹤了！請大家幫幫忙，幫我尋求女兒的下落，看看她是不是還被困在那些瓦礫下面！」現場更拍到有面容憔悴的夫婦，在痛失所有財產後，只能赤腳走過滿是玻璃碎片的街頭，手上僅能拿著少許搶救出來的隨身物品，前路茫茫。