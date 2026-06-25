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奧運 | 國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼 望鼓勵運動員

即時國際
更新時間：11:30 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:30 2026-06-25 HKT

6月24日，國際奧委會（IOC）在洛桑舉行的第146次全會上宣布，將設立奧運選手補助金制度，每名參賽奧運選手可獲1萬美元津貼。這是奧運史上首次面向所有選手直接發放補助，政策將從2026年米蘭科爾蒂納冬奧會開始實施。

國際奧委會運動員委員會主席保羅·加索爾表示，已為每個奧運周期預留1.4億美元基金，預計約14000名選手有資格申請。他強調，這筆補助面向每一位奧運選手，而非僅限獎牌得主，目的是認可選手為站上奧運舞台所付出的巨大犧牲。

國際奧委會主席考文垂指出，這是多年來的共同願望，她為這一刻的實現感到自豪。

國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社
國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社
國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社
國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社
國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社
國際奧委會將首次向每名選手發放1萬美元津貼。美聯社

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根據規定，所有註冊奧運選手均可申請，但不包括青奧會選手。申請者須無興奮劑違規記錄，且未違反國際奧委會道德準則、參賽條件或奧林匹克憲章。補助金將透過各國家和地區奧委會發放，若選手自願放棄，配額將留存基金惠及後來者。此新增補助不會削減現有對各奧委會、國際單項體育聯合會及奧林匹克團結基金的支持。

國際奧委會正制訂申請及發放細則，計劃今年年底前開放2026年冬奧會選手申請通道，首批補助金預計2027年發放。

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