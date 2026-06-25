日本岩手縣地震上調至7.2級 至少4人受傷暫無海嘯威脅
更新時間：11:29 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:29 2026-06-25 HKT
日本放送協會（NHK）報道，當地今日（25日）上午7時30分左右，位於本州東北部的岩手縣近海發生6.9級地震，後來上調至7.2級。多個地區震感強烈，其中最接近震央的觀測點，更錄得具破壞力的「6強」最大震度。當局初步觀測與評估，是次強震後並未有發布海嘯警報，沿岸地區暫無即時海嘯威脅。
地震發生在今日清晨的通勤繁忙時間。根據《日本放送協會》（NHK）的即時災情追蹤，震央位於岩手縣近海的海域。由於地震規模高達黎克特制7.2級，地震波瞬間波及整個東北地區，據報東京、青森、秋田、宮城縣等均有震感，已造成至少4人受傷。
日本氣象廳的監測數據顯示，是次強震引發的最大震度達到了「7強」級別，這表示該地發生了極為劇烈的搖晃，會導致耐震能力較差的房屋嚴重毀損甚至倒塌，人們甚至無法依意志行動，屬於災難性的毀滅級地震。
日本氣象廳表示，未來一周，在本輪地震震感強烈的地區需注意，再次發生同等規模的地震。
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