伊朗局勢｜美參議院通過決議叫停對伊軍事行動 白宮斥違憲

由共和黨把持的多數派美國參議院，於周二（23日）以微弱優勢表決通過決議，勒令解除並叫停美軍對伊朗的任何軍事行動。由於眾議院早於本月初已高票通過相關並行決議，這意味著美國國會已正式對白宮發出強烈的政治緊箍咒。

兩票之差險勝通過決議 四名共和黨議員關鍵倒戈

這場自今年2月28日爆發的對伊衝突，因曠日持久且極具爭議，已在美國社會與國會內部積聚了極大的反戰焦慮，甚至逼使部分特朗普陣營的共和黨議員倒戈。然而，由於總統特朗普內閣目前正與德黑蘭政府在瑞士進行關鍵的和談談判，這項決議究竟會對前線戰事與和平進程帶來多大衝擊，目前仍存在極大的變數。

白宮發表聲明，炮轟該決議「違反美國憲法」，暗示將拒絕執行，令這場府院之爭恐淪為一場政治泥漿摔角。

美國參議院以微弱優勢表決通過決議，勒令解除並叫停美軍對伊朗的任何軍事行動。路透社

美參議院通過決議，限制總統發動戰爭的權力。路透社

這場備受矚目的表決在參議院引發激烈對壘。在周二的最終投票中，參議院最終以50票贊成、48票反對的兩票之差，驚險通過了這項旨在限制總統戰爭權力的決議案。

表決結果基本上暴露出美國兩黨的陣營撕裂，但最令外界關注的是，有四名共和黨籍參議員倒戈，與幾乎全體民主黨議員（僅一人未有投贊成票）聯手投下贊成票，給予白宮沉重一擊；另外則有兩名共和黨議員未有參與投票。華府政壇分析指出，這幾張關鍵的共和黨倒戈票，反映出即便是特朗普的黨內核心盟友，也對這場自2月28日點燃至今、支持度日益低迷的對伊衝突深感憂慮與厭倦。

有關決議針對特朗普的軍事指揮權，明確指示並勒令總統必須立即將美國武裝部隊，自所有針對或涉及伊朗的敵對軍事行動中全數撤離。然而，這項看似強硬的「撤軍令」，在現實操作中卻可能只是一隻「無牙老虎」。

根據美國1973年通過的《戰爭權力法案》（War Powers Act），此類由參眾兩院共同通過的「並行決議」（concurrent resolution），具備特殊的立法地位，其程序上並不需要遞交給白宮由總統特朗普親自簽署發布。然而，這一點亦成為了白宮反擊的法律漏洞。白宮法律團隊隨即發表聲明，堅稱該項立法本質上不符合美國憲法框架，因此對行政分支及五角大樓「完全不具備任何法律約束力」，強烈暗示總統將繼續行使三軍總司令的權力，不會理會國會的政治施壓。

法律專家指憲政風暴恐鬧上法庭 執政內閣料全面無視撤軍令

這場美國最高權力核心的對撞，隨即引發全美法律界的關注。法律學者普遍指出，這宗涉及國會立法權與總統行政權邊界的爭議，屬於美國憲法長期以來懸而未決的灰色地帶，最終極有可能被迫鬧上聯邦最高法院尋求司法裁判。

美國著名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員、權威法律刊物《Lawfare》高級編輯安德森（Scott Anderson）說：「從目前的政治現實來看，行政分支（白宮）極有可能會以違憲為由，直接對這項決議採取『全面無視』的態度。」安德森更補充指，在目前的法律框架下，究竟誰能代表國會作為合法的訴訟原告、挺身而出入稟法院去強制執行這項決議，在司法程序上依然存在巨大的爭議與不確定性。