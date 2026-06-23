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慳錢遊日本︱東京夜間出發清晨抵大阪 夜行新幹線8月試運票價最平$723

即時國際
更新時間：09:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:35 2026-06-23 HKT

面對日本旅宿費用攀升，以及旅客對夜間移動需求增加，JR東海宣布試辦夜行新幹線「東海道Lumiere Express」，首班列車將於8月8日晚自東京出發，旅客可直接在車上過夜，翌日清晨即抵達新大阪站，比新幹線首班車更早抵達關西。

票價方面，東京至新大阪的普通車指定席為每位成人1.5萬日圓（約723港元）。

夜行新幹線車程約8小時

這班特別夜行列車將於8月8日晚上10時自東京站出發，9日凌晨左右抵達岐阜羽島站，停靠至上午6時左右，隨後繼續行駛，最後於上午7時前抵達新大阪站。

夜行新幹線將於凌晨左右抵達岐阜羽島站。X@norinori0178
夜行新幹線將於凌晨左右抵達岐阜羽島站。X@norinori0178
首班列車將於8月8日晚自東京出發，翌日清晨即抵達新大阪站。路透社
首班列車將於8月8日晚自東京出發，翌日清晨即抵達新大阪站。路透社
JR東海宣布試辦夜行新幹線。維基百科
JR東海宣布試辦夜行新幹線。維基百科
JR東海將於8月試辦夜行新幹線。法新社
JR東海將於8月試辦夜行新幹線。法新社

普通車指定席1.5萬日圓

旅客可以在東京站、品川站及新橫濱站上車，並在京都站、新大阪站下車，名古屋站則不提供上下車服務。

要注意的是，抵達岐阜羽島站後，以及清晨發車前，各約有30分鐘會開啟車門，旅客可以在工作人員引導下，使用驗票閘門裡面的自動販賣機及吸煙區，但不能使用車站其他設施，也不能出站。列車上不提供車內販售服務；停靠的6小時期間，車內也不會熄燈。

東京至新大阪的普通車指定席票價為每位成人1.5萬日圓，另提供綠色車廂及兒童票價，自7月3日起在專屬網站𨳡放購票。列車也將設置女性專用車廂，並預計僅販售靠窗座位，實際車廂數將依訂票情況調整。

較新幹線首班車更早抵關西

JR東海表示，由於夜行新幹線可比首班車更早抵達關西，因此特別適合希望一大早就開始觀光或商務活動的旅客。同時，也希望吸引因住宿費上漲、不想提前住宿，但又不願搭乘夜行巴士的民眾。

另外，由於新幹線設有多功能無障礙廁所，對帶孩子出遊的家庭來說，也比夜行巴士更方便舒適。

是否續運要視乎旅客反應

至於未來是否會持續營運「夜行新幹線」，JR東海表示，將根據今次試辦的使用情況及旅客反應，評估是否規劃後續班次。

Lumiere在法語的意思為「光」。JR東海表示，特別列車命名為「東海道Lumiere Express」，是希望藉由「晨曦之光」與「嶄新一天的開始」的意象，展現夜行新幹線的特色，讓旅客更有效率地運用時間。

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