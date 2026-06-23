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伊朗局勢 | 特朗普：伊朗若不遵守協議 將採取必要行動

即時國際
更新時間：08:57 2026-06-23 HKT
發佈時間：08:57 2026-06-23 HKT

美國總統特朗普警告，如果伊朗不遵守與華府達成的協議，他將會採取必要行動。

特朗普周一向媒體表示：「如果伊朗不履行他們的協議，或者行為不當，我會採取必要行動。」

指美伊談判進展順利

他也說美國與伊朗的談判進展「非常順利」，並稱霍爾木茲海峽開放且伊朗將永遠不會擁有核武。

特朗普表示，伊朗應將被解凍的資金僅用於向美國採購食品。

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特朗普指美國與伊朗的談判進展「非常順利」。法新社
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特朗普表示，伊朗應將被解凍的資金僅用於向美國採購食品。法新社
特朗普表示，伊朗應將被解凍的資金僅用於向美國採購食品。法新社

他強調：「所有那些資金最後都會以購買食品的形式流回美國，而他們對食品有迫切需求。他們有9100萬人要養卻辦不到。因此，我們放行的資金，最終將會進到我們美國農民的口袋裡。」

稱伊解凍資金將用於買美農產品

當被問及能否確保伊朗不會利用石油銷售利潤重建其軍隊時，特朗普回應說：「嗯，他們不應該這麼做，所以我們拭目以待。他們應該用這筆錢為他們的人民購買食物，因為現在他們的人民非常飢餓，而他們只從我們這裡購買：玉米、大豆。」

但伊朗中央銀行行長阿卜杜勒納賽爾·赫馬蒂表明，伊朗沒有義務向美國購買農產品。

特朗普表示，根據兩國之間的諒解備忘錄，正在解凍的伊朗資金「將用於購買食品，而且這些食品將完全通過美國從我們的農民那裡購買。他們需要的所有東西都將從我們的農民那裡購買，所以我們的農民非常高興。」

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