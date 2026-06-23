遊日注意｜颱風米克拉今達強度顛峰 日氣象廳：周五襲沖繩周六撲九州

計劃本周前往日本旅遊或公幹的港人，必須密切留意最新天氣變化。今年第7號颱風「米克拉」（Mekkhala）目前正在菲律賓以東洋面瘋狂吸能，並已迅速變身為「超強颱風」。日本氣象廳最新預測指出，米克拉將於今日（23日）進入發展的全盛期，達到強度巔峰，隨後其路徑將「來個大迴轉」逐漸轉為向北移動，預計在周四至周五（25至26日）侵襲沖繩先島群島及本島，周六（27日）更將直撲九州。

遇上梅雨鋒面恐引爆警報級大雨

更令人憂慮的是，颱風北上期間將撞上在日本附近滯留的梅雨鋒面，引發「強強聯合」效應，全日本多地恐掀起警報級的間歇性暴雨。

日本氣象廳的監測數據顯示，米克拉颱風的風眼目前清晰可見，並已達到日本氣象廳分類中的「非常強烈」級別（香港天文台分類為超強颱風）。颱風目前正以每小時25公里的速度向西北偏西方向挺進，移動速度相當迅猛。

氣象專家預估，米克拉在持續增強的同時，其中心氣壓將在今日降至935百帕（hPa），達到其短暫一生中的實力巔峰。隨後，受到太平洋副熱帶高壓的引導，颱風路徑將在明日（24日）逐漸偏北移動，並維持着極具破壞力的強勁姿態，全速朝沖繩南方海域推進。預料到了周五（25日），其暴風圈將率先籠罩先島群島，隨後於周六（26日）橫掃沖繩本島。

值得注意的是，這一次颱風並非「單兵作戰」。日本氣象廳特別提醒，由於梅雨鋒面今日起將由西向北移動，並在日本本土上空持續滯留，這意味着九州地區在颱風主體尚未真正靠近前，也就是從今日（23日）晚間開始至周四（25日）期間，就會提前遭到颱風外圍環流與梅雨鋒面夾擊，出現嚴重的間歇性強降雨，部分地區的累積雨量極有可能達到需要發布地方氣象警報的危險級別。

而隨着周六颱風更進一步逼近九州本土，當地的累積雨量與風力預料還會呈幾何級數增加，對當地的航空交通、新幹線運營以及戶外景點開放帶來極大考驗。

日本氣象廳同時發出廣泛防汛警告，強調米克拉颱風帶來的惡劣天氣影響範圍絕不僅限於沖繩和九州的路徑沿線。由於颱風周邊夾帶了極為溫暖且潮濕的熱帶空氣，隨着颱風北上，這股強大的水汽將源源不斷地注入停留在日本本土的梅雨鋒面之中，導致鋒面活動變得空前活躍。

受此影響，包括中國地方、四國乃至全日本政治經濟核心的關東甲信地區（含東京周邊），其太平洋一側在未來數日同樣面臨雨勢急劇加劇、累積雨量偏高的次生災害風險。與此同時，近畿（含大阪、京都）與東海地區亦在受災範圍之內。