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史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡

即時國際
更新時間：11:11 2026-06-23 HKT
發佈時間：04:00 2026-06-23 HKT

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發表最新海面溫度觀測數據，向全球發出末日級的超強厄爾尼諾（El Niño，又稱「聖嬰現象」）紅色預警，指今年11月至明年1月期間，全球有高達六成三的機率，爆發自1950年以來、即大半個世紀最強烈的一次厄爾尼諾現象。有國際氣候歷史學家隨即翻查歷史數據，警告若1877年導致全球4%人口死亡的「全球性氣候災難」在現今氣溫更高的地球上重演，跨洲際的毀滅性乾旱、糧食崩潰與疾病大爆發，恐將奪走全球高達2.5億人的生命。

東太平洋海溫異常飆升

根據英國《每日郵報》引述NOAA發布的最新權威報告，過去一個月，赤道東太平洋的中部與東部海面溫度均異常高於平均值，種種跡象表明氣溫「巨獸」正在甦醒。NOAA發言人向傳媒證實：「厄爾尼諾現象已經正式現形，並預計將在2026至2027年的冬季期間進一步急速增強。」

氣候官員補充指出，觀測模型顯示，在2026年11月至2027年1月期間，這股厄爾尼諾現象演變成「非常強」的可能性高達63%，這不僅可能刷新本世紀紀錄，更有很大機率成為1950年有科學觀測以來最兇猛的一次。厄爾尼諾現象是指赤道東太平洋海溫異常升高的現象，對亞洲而言，它往往會打破常規，帶來極其異常的降雨模式變動，並在夏季引發極端高溫與熱浪的雙重風險。

1877年全球大災難曾奪五千萬命

這股世紀熱流之所以令全球頂尖氣象學者不寒而慄，原因在於19世紀末一場至今仍讓科學界心有餘悸的歷史慘況。

回顧1877年，當時地球曾發生一次極為嚴重的厄爾尼諾現象，其破壞力在歷史文獻中被形容為「真正全球性的氣候災難」。當時，全人類迎來了連串毀滅性的極端天氣，直接導致全球大範圍農作物短缺、史無前例的糧食荒及伴隨而來的惡性疾病大爆發。研究人員估計，那場災難在當年奪走了全球高達4%的人口，逾5,000萬人死於非命。當時，印度的季風降雨離奇消失，中國北方遭受大乾旱，非洲與澳洲部分地區陷入無休止的森林大火，而南美巴西的河流更是徹底乾涸導致農業全面崩潰。

專家呼籲全球戒備防範大災劫

然而，現代人類面臨的處境恐比19世紀更為險峻。美國大型天氣公司AccuWeather高級氣象學家查德指出，本次厄爾尼諾現象的發展「比預期要早得多，速度也快得多」，這將顯著加劇美國西北部和北部洛磯山脈的乾旱危機。

華盛頓州立大學副教授辛格更警告，由於人類活動引發的全球暖化，現今大氣和海洋的基礎溫度遠遠高於19世紀，「這意味著19世紀末的大乾旱可能會再次發生，但天氣事件的極端程度和破壞力恐會更加瘋狂。」一旦相同的極端情況在今日高達80億人口的地球上重現，以人口比例推算，死亡人數將驚人地飆升至至少2.5億。

辛格警告，面對這場步步進逼的世紀天災，國際社會已退無可退，必須即時正視氣候變遷帶來的巨大威脅，為可能到來的歷史性極端氣候做足全方位準備。

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