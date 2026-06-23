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Pokemon｜孫女大頭蝦漏低呆呆獸公仔 外公瘋狂拍照「報平安」500萬網民圍觀

即時國際
更新時間：07:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-23 HKT

日本一名女子日前在X發貼，分享父親與女兒的可愛互動，吸引超過500萬次瀏覽！小孫女將心愛的寵物小精靈角色呆呆獸毛公仔遺留在外公家，要隔幾天才能見面。孫女非常掛念心愛的公仔，希望外公每天拍照給她看，溫柔的外公答應並照做了。

原po於6月18日在X平台發帖分享此事，滿意地分享道：「外公給公仔拍照的技術慢慢提高了。」

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這位外公不僅拍照，還將呆呆獸帶在身邊，令孫女感到驚喜。外公吃飯、開車都拍照「報平安」，還讓呆呆獸晾衫熨衫、彈烏克麗麗。

可愛的照片引來大批網友圍觀，原帖瀏覽量超過500萬次。網民紛紛表揚外公的拍攝技術，笑指他意外踏入公仔攝影圈，就像拍了一部「呆呆獸的療癒短篇故事」。一些人則分享自己心愛公仔的照片。

有人寫道：「（呆呆獸）也太悠閒了，好羨慕。」還有人大讚外公可愛，po主也分享說：「很感激我的父母給我們做些有趣的事。」

最終外公親自護送呆呆獸回家，孫女在6月21日與心愛公仔重逢。原po分享關於呆呆獸的幕後小故事。她說其實呆呆獸原本是她的收藏，自從女兒出生後，她常常用公仔比對女兒的體型尺寸，女兒慢慢地也愛上這隻公仔。她正在考慮送一隻呆呆獸給外公「專用」，希望外公能健康長壽。

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