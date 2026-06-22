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世界盃2026︱日本河狸神預測擊敗突尼西亞 被稱「章魚哥接班人」︱有片

即時國際
更新時間：21:17 2026-06-22 HKT
發佈時間：21:17 2026-06-22 HKT

2026世界盃小組賽進行得如火如荼，日本隊在6月21日以4：0大勝突尼西亞，奪得本屆賽事首場勝利。不過在比賽開踢前一日，日本兵庫縣姬路中央公園的一隻雌性河狸已成功預測賽果。由於牠當時毫不猶豫選擇「日本獲勝」，最終預言成真，引起大批球迷熱議，更被譽為「河狸版章魚哥」。

被稱為「章魚哥接班人」的河狸。HcpSafari@X
被稱為「章魚哥接班人」的河狸。HcpSafari@X

雄性河狸上場預測失手

綜合日媒報道，姬路中央公園在本屆世界盃期間，特意安排園內的河狸夫妻檔「Mam」與「Ran」輪流預測日本隊的比賽結果。

其中，雄性河狸「Mam」日前曾預測日本對荷蘭會勝出，但最終雙方握手言和。因此，這次日本迎戰突尼西亞的賽前預測任務，改由3歲的雌性河狸「Ran」接棒。

6月20日，飼育員引導Ran從水池上岸，走到3塊被揉成足球形狀的蛋糕面前，蛋糕上都插有由番薯切成的標記。左邊的「T」字代表突尼西亞贏出比賽，中間的「小旗子」代表雙方打平，右邊的「J」則代表日本獲勝，而Ran第一口進食的蛋糕即代表其預測結果。Ran上岸後幾乎沒有猶豫，直接走向代表日本隊的蛋糕並開始享用。

預言成真掀熱議

結果在21日的賽事中，日本隊表現出色，最終以4：0擊敗突尼西亞，順利拿下小組賽首勝。隨着預測成功，不少日本球迷紛紛湧入社交平台朝聖，盛讚Ran是「河狸版章魚哥」，有網民笑言應由牠繼續預測接下來的比賽，也有不少網民笑稱「章魚哥的接班人終於出現了」。

預料下次預測活動還是由雌性河狸「Ran」主持。HcpSafari@X
預料下次預測活動還是由雌性河狸「Ran」主持。HcpSafari@X

園方表示，下一場賽事的勝負預測活動，預計於當地時間6月25日（周四）下午1點再度展開。

「章魚哥」創8次預測全中紀錄

德國章魚「保羅」因連續猜中2010年南非世界盃的多場賽事，被球迷奉為「預言帝」。 新華社
德國章魚「保羅」因連續猜中2010年南非世界盃的多場賽事，被球迷奉為「預言帝」。 新華社

提到由動物預測賽事，最著名的例子是2010年南非世界盃爆紅的「章魚哥保羅」。當時德國奧伯豪森海洋館的章魚保羅，透過選擇食物盒的方式預測賽果，連續猜中多場德國隊賽事及決賽結果，創下8次預測全部命中的紀錄，被全球球迷奉為傳奇。

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