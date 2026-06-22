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印度恐怖倫常案︱12歲叔仔劈酒狂煲鹹片 性侵9月大侄女致命危

即時國際
更新時間：18:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-22 HKT

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日發生一宗嚴重刑事案件。一名12歲少年涉嫌在大量飲酒及觀看色情影片後，於深夜強行抱走並性侵一名僅9個月大、正在熟睡的女嬰。受害女嬰被家人發現時身受重傷，涉案少年已被當地警方拘留。

被發現時全身血

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綜合印度媒體的報道，本案發生於北方邦的古拉里哈（Gulariha）警局管轄範圍。涉案的12歲少年於6月19日晚間，涉嫌在大量飲酒後以手機觀看色情內容。隨後，他綁架並性侵當時正躺在母親身旁熟睡的無辜女嬰，而受害女嬰為其侄女。

家屬表示，女嬰於20日凌晨2時左右失蹤，全村居民隨即展開搜尋。直到20日上午，搜救人員才在離家約500米處的田野鐵皮棚附近發現女嬰，當時她渾身是血。

警方調查指出，涉案少年是在案發前3天，才從昌迪加爾（Chandigarh）抵達古拉里哈（Gulariha）。

醫學檢查結果證實女嬰曾遭受性侵且情況危急，其後因病情惡化，已被轉送至當地知名的BRD醫學院（BRD Medical College）接受進一步救治。

調查人員事後在涉案少年的手機中，查獲逾50部不雅影片及100多個色情網站的瀏覽紀錄，並於21日將其拘留。當地警長帕蒂爾（Nimesh Patil）證實，受害女嬰目前正在接受治療，全案已依法律程序展開進一步行動。
 

 

 

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