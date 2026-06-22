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鐵拳教育｜北海道女高中生被推落橋慘死 23歳女主謀判囚27年

即時國際
更新時間：16:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-22 HKT

北海道旭川市一名17歲女高中生，於2024年4月被兩女推落橋墮河死亡。23歳女主謀内田梨瑚被指控謀殺、綁架等罪名，周一獲刑27年。同案另一名案發時19歲的少女小西由香，被指「明顯主動參與犯罪」，去年3月已被判處23年監禁。

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17歲少女村山月從旭川市白色吊橋墜落身亡。美聯社
17歲少女村山月從旭川市白色吊橋墜落身亡。美聯社

日媒此前報道，死者村山月在無意間，將一張內田梨瑚入鏡的照片放上網，惹其不滿，曾轉賬10萬日圓求和但沒有用。

案發當天，內田與3名同黨將村山綁架至旭川市，更在車上作出猥褻行為。期間車輛停在路上便利店外，村山一度向店員求助，但被強行抓走。

車輛駛至11米高的神居大橋，內田等人在6℃寒冷天氣之下，要受害人脫衣下跪、毆打，迫死者坐上大橋欄杆，內田叫喊「掉下去」、「去死」，最終伸手將她推下橋，致其墮河溺斃。家人4月通報死者失蹤，警方5月底才發現遺體，並撿獲手機得知內田等人的施虐行為。

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審判期間，內田梨瑚承認綁架罪，但聲稱自己沒有殺人意圖，也沒有將女生推下橋。檢方則在結案陳詞中指出，內田「踐踏了學生的尊嚴，剝光了她的衣服，並將她逼到了身心崩潰的邊緣。其行為殘忍惡毒」，受害者墮橋是由於被告持續且嚴重的暴力和威脅所致，即被告實施了謀殺行為。法官根據檢方要求，判刑27年。

法官宣判期間，一名男子衝入法庭，突破旁聽席的欄柵奔向法官，被職員制服。庭審一度暫停數十分鐘

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