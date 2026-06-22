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美伊戰爭 | 民調：近8成美國人盼美伊戰爭落幕 認代價得不償失

即時國際
更新時間：13:12 2026-06-22 HKT
發佈時間：13:12 2026-06-22 HKT

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）最新民調，78%的美國民眾希望伊朗戰爭儘快落幕，特別是受油價上漲衝擊最大的族群。

民調結果顯示，儘管美國社會普遍傾向支持終止戰爭，但多數受訪者認為，美國在戰略或經濟利益方面的努力並未成功，且這場衝突付出的代價並不值得。

僅有22%美國民眾認為美國在與伊朗的臨時協議中「佔上風」。路透社
僅有22%美國民眾認為美國在與伊朗的臨時協議中「佔上風」。路透社
伊朗代表團在瑞士出席美伊談判。法新社
伊朗代表團在瑞士出席美伊談判。法新社

認為美戰略或經濟利益並未成功

具體而言，69%的受訪者相信，伊朗核計畫並未永久終止；68%認為伊朗將持續對鄰國構成威脅。即使是在總統特朗普所屬的共和黨基層中，也有不少人抱持這種看法。

另有超過70%民眾認為，衝突結束後美方並未達成「讓伊朗人民更安全或更自由」的目標，也未促成親美政權取代現行領導階層。

僅22%認為美在臨時協議「佔上風」

在政治認知方面，僅有22%美國民眾認為美國在與伊朗的臨時協議中「佔上風」，37%認為臨時協議對伊朗較為有利，41%相信協議尚稱公平。

民調也顯示共和黨內部出現明顯分裂，約4成共和黨支持者認為戰爭應持續進行，直到伊朗做出更多讓步。這群人也壓倒性地認為，讓現行伊朗政權繼續掌權不可接受。

大多數美國人認為，特朗普政府並未充分預見戰爭對全球經濟造成的衝擊。這也影響了民眾對政府的評價：多數人不相信政府真心認定美國目標已經達成，反倒覺得當局只想儘快結束這場衝突。

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