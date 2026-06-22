菲校園槍擊至少3死5傷 女生躲枱底哭喊避難 2未成年嫌犯被捕 ︱有片

菲律賓中部萊特島塔克洛班市周一發生校園槍擊案，造成3名學生死亡，另有5人受傷。2名嫌犯均為未成年人，其中一人只有15歲，已被警方拘捕。

事發於聖荷西中學（San Jose National High School），經菲律賓警方初步調查，確認其中一名槍手15歲，在校園內被捕。另一名嫌犯也是未成年人，在逃跑途中被捕。2人犯案動機仍在調查中，疑似與遭欺凌有關。

校園槍擊案中有人由擔架抬走。102.9 Sweet FM Kabankalan/FB

事發於聖荷西中學。102.9 Sweet FM Kabankalan

槍擊案現場是聖荷西中學。San Jose National High School FB

一槍手年僅15歲 疑涉長期遭欺凌

事發於上午9時過後不久，當地警局接獲通報，隨後立即派員到場，封鎖校園並維護現場安全，確保學生、教師及校內人員撤離與安置。

警方指出，首名嫌犯在案發後數分鐘內於現場遭逮捕，第2名嫌犯一度逃逸，隨後在聖荷西區居民協助下被當局制服。傷者已被送往醫療院所接受治療。菲律賓通訊社其後指出，首名嫌犯是15歲的9年級學生。

塔克洛班市警察局長蓋蒂根（Noelito Getigan）告訴「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）說，槍擊案疑似與嫌犯長期遭欺凌有關。當局已展開調查，以釐清槍擊事件發生原因、犯案動機及相關經過。

學生急躲桌下畫面曝光

根據菲律賓地方電視台GMA Regional TV News在社交媒體公布的影片，槍擊發生時，校內仍在上課，突如其來的連續槍聲令師生陷入恐慌。部分教室疑似緊急反鎖，學生驚恐地躲在教室課桌下，甚至有女學生中彈被同學合力抬出。

事發後，塔克洛班市政府宣布聖荷西區內多所學校停課，包括聖荷西中央學校、曼盧里普小學及國立聖荷西高中。聖荷西區位於塔克洛班市機場附近。