充氣爆軚︱5印度男吹水遇橫禍 慘遭炸飛釀1死3傷︱有片
更新時間：17:14 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-21 HKT
印度日前發生一宗恐怖輪呔爆炸奪命意外。位於喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）一間輪胎鋪為挖掘機巨型輪胎充氣時，司機與修車師傅等5人圍著正在充氣輪胎聊天，期間更有人直接坐在輪胎上。但未料輪胎突然猛烈爆炸，強大的衝擊力瞬間將4人轟飛，當中一名18歲車行助手當場慘死。
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爆炸原因仍在調查中
綜合印度媒體報道，這宗事故發生在6月19日上午。挖掘機司機到輪胎鋪為巨型輪胎充氣，在等待期間，司機與修車師傅等5人便坐在輪胎上或站在一旁聊天。
未料輪胎突然發生猛烈爆炸，強大威力將其中4人炸飛後重摔落地。其中負責充氣的18歲車行助手考希克（Umakant Kaushik）頭部遭衝擊波重創當場身亡。
而挖掘機司機與另外兩名輪胎鋪師傅也被炸飛受傷，事後均被送醫治療，不過報道並未透露他們的確切傷勢。
當地警方指出，車行職員在為大型車輛輪胎充氣時並未遵守安全規定，這類輪胎的充氣風險普遍較高。至於輪胎爆炸的確切原因，究竟是設備故障還是操作疏失，仍有待警方進一步調查釐清。
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