新「空軍一號」揭幕 特朗普：習近平9月訪美　年底再訪華

美國總統特朗普周四（19日）正式向外界展示新一代「空軍一號」（Air Force One）專機。該架波音747-8型豪華客機由卡塔爾政府於去年贈予美國，美軍完成改裝後正式納入總統專機機隊。特朗普同時指，國家主席習近平將於9月訪問美國，而他本人亦計劃於今年稍後時間再次訪華。

據英國傳媒報道，這架波音747-8客機由卡塔爾王室於2025年5月捐贈予美國國防部，作為總統專機機隊的一部分。飛機估值約4億美元（約31.3億港元），被視為歷來最具爭議的外交贈禮之一。

美國總統特朗普周四（19日）正式向外界展示新一代「空軍一號」（Air Force One）專機。路透社

特朗普表示，國家主席習近平將於9月訪問美國，而他本人亦計劃於今年稍後時間再次訪華。路透社

美國空軍表示，飛機已完成包括安全系統、任務通訊、後勤支援及先進技術等多項升級工程，所有潛在安全威脅亦已被排除。據悉，客機內部布局改動不大，但外部重新塗上紅、白、藍及金色塗裝，以配合特朗普一直推崇的新總統專機設計。

特朗普在展示新專機時表示，美國未來數月將展開一系列外交訪問。他說：「我們將進行很多訪問。我們將前往土耳其。今年某個時候，我們將再去中國。習近平主席將於9月訪問這裏（美國），但我們還要回中國參加一個大型會議。」

外界相信，特朗普提及的大型會議很可能是今年11月在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。若成行，將是特朗普重返白宮後再次訪華，亦將是中美兩國元首今年內另一重要互動。

卡塔爾贈送專機一事過去一年在美國政壇引起廣泛爭議。共和、民主兩黨均有人質疑接受價值高達4億美元的飛機涉及利益衝突，甚至可能觸及美國憲法有關外國饋贈的限制。

根據美國聯邦規定，政府官員一般只能接受價值不超過480美元的禮物。不過白宮強調，飛機是贈予美國政府及國防部，而非贈予特朗普個人，因此並無違法。白宮亦承諾，待特朗普卸任後，該架飛機將轉交特朗普總統圖書館保存。

在新專機加入機隊前，美國總統主要使用兩架自1990年起服役的波音747-200B型專機。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，其中一架舊型專機相信已經退役。