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遊日注意 | 新幹線推Supreme Class 東京到新大阪最貴約3000港元

即時國際
更新時間：14:27 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:27 2026-06-19 HKT

日本JR東海及JR西日本周四（18日）公開10月將在東海道與山陽新幹線上推出的包廂座位Supreme Class內部細節，座椅採用舒適度更高的可調節椅背，包間內配備專用WiFi和電子鎖。其中往返東京站到新大阪站的包廂，成人單程票約為4.2萬日圓（2030港元）起，最貴為6萬790日圓（約2938港元）。

10月起東海道與山陽新幹線推出

根據東海旅客鐵道公司（JR東海）及西日本旅客鐵道公司（JR西日本）等公司資料，Supreme Class預計將在東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozomi）、「光號」（Hikari）和「回聲號」（Kodama）上登場，運行區間為東京站至博多站之間。

座椅採用舒適度更高的可調節椅背。JR東海
座椅採用舒適度更高的可調節椅背。JR東海
包廂座位10月將在東海道與山陽新幹線上推出。JR東海
包廂座位10月將在東海道與山陽新幹線上推出。JR東海
山陽新幹線列車。維基百科
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東海道新幹線N700S將引進私人包廂。JR東海
東海道新幹線N700S將引進私人包廂。JR東海

包廂座位將分為「獨立式包廂」（Supreme Class Cabin）與「半獨立式包廂」（Supreme Class Seat）兩種型態。

配電子鎖 可調校椅背斜度

「獨立式包廂」將從今年10月開始上路，分別在7號車廂與10號車廂各設置1間，內部座椅可調椅背斜度。

其中7號車廂的包廂座位最多可容納2人，若由1名成人單獨使用，東京到新大阪的單程票價為6萬790日圓；若是2人共同使用，則除了上述的1人費用外，另一人只需額外購買乘車券和特急券即可。

另外，限1人使用的10號車廂個人包廂票價則為4萬2390日圓（約2049港元），將於今年9月15日開放預約。

預計於2027年度內導入的「半獨立式包廂」，票價目前尚未定案，預計將在10號車廂設置6個座位。這種座位配有腿部靠墊，而且前後的座椅能轉成面對面乘坐。

享免費餐飲 提供WiFi

無論是哪一種座位， 乘客都可以在車內享受免費的餐飲服務。飲料方面有酒精飲料和咖啡等，還可以品嚐到沿線地區特色點心。此外，車內不僅提供專用無線網路（WiFi），乘客還能透過平板電腦自由調整照明與空調。

乘客可透過網上預約服務「Express 預約」和「Smart EX」訂位，並且能用綁定的IC卡或QR Code來上鎖包廂房門。

這也是自2003年新幹線100系電聯車退役以來，東海道新幹線時隔23年再度引進設有包廂的車型，更是「希望號」首度採用這種設計。

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