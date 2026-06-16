伊朗局勢｜美伊已簽署和平協議  分析列特朗普多項大讓步

中東局勢迎來轉折，美伊兩國在多方斡旋下終於完成簽署停戰諒體備忘錄，標誌著這場導致數千人死亡、令全球能源供應遭受前所未有衝擊的中東戰爭有望長久終結。然而根據路透社及國際媒體報道分析，從目前所掌握的資訊而言，美國實際未能取得預期中的「徹底勝利」，反之在這份協議中做出了多項重大讓步，特朗普當初設定的多項開戰目標無法如願達成，未來更面臨遭黨內鷹派抨擊的政治風險。

根據美伊官方發表的聲明，雙方本次達成的和平框架協議，旨在將目前的停火狀態延長60天，為進一步的深入談判創造和平條件，以期永久結束這場重創全球地緣政治的戰事。備忘錄的核心內容包括伊朗承諾重新開放具戰略地位的霍爾木茲海峽，一旦石油運輸恢復通過這條關鍵水道，全球燃眉之急的能源價格危機可望隨之大幅緩解。

擔任調解人的巴基斯坦總理謝里夫在社交媒體平台X發文指出，這份協議要求雙方「立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內」。美伊官方確認，在本周五（19日）正式落筆簽署備忘錄並確定後續安排後，兩國將正式啟動談判，商討最終的和平協議，屆時將深度探討涉及美國解除對伊朗全部制裁以及外界關注的伊朗核問題。

儘管美國官員堅稱初步協議已實現了特朗普的核心目標，但國際輿論與政經智庫普遍認為，這份協議暴露出美國戰略上的軟弱與退讓。前副助理國務卿、現任大西洋理事會智庫研究員泰勒直言：「這項協議是或能避免進一步衝突的最佳結果，但它並不比美國一開始就採取外交手段而非戰爭所能取得的結果更好。」

回顧衝突初期，特朗普曾高調要求伊朗「無條件投降」，並公開敦促伊朗民眾推翻其神權政府。然而，如今伊朗政府依然基本保持完好，且在美以聯合空襲中喪生的伊朗領導人，其繼任者似乎表現得更為強硬。

此外，特朗普早前要求伊朗拆除其彈道導彈計劃、並停止支持地區代理人的強硬要求，在今次備忘錄中亦完全未得到滿足。這意味著，雖然美國已花費數百億美元的巨額軍費開支且令軍火儲備大減，最終卻未能取得預期中的「徹底勝利」。更令特朗普陷入政治被動的是，該諒解備忘錄要求美國做出包括延遲討論終止伊朗核計劃在內的重大讓步。

其三，就是華府解除對伊朗的制裁。針對外界盛傳伊朗將在談判開始前「無條件獲得120億美元解凍資金」的消息，美國高級官員雖予以否定並稱其為「一種曲解」，美國國防部長海格塞斯亦強調只有在核實伊朗履行承諾後才會解凍資金，但放寬制裁的戰略走向已觸怒華府鷹派。分析指出，當特朗普日後放寬對伊制裁，將直接面臨他長期以來指責前總統奧巴馬「向伊朗提供財政援助以實現核計劃」的迴力鏢，面臨嚴重的自打臉風險。

除了國內承受龐大戰略壓力，特朗普在國際上也面臨盟友的強烈集體反彈。由於特朗普在發動戰爭前並未徵詢歐洲盟友的意見，導致美國與歐洲盟友之間的關係日益緊張。最關鍵的是，在戰時與特朗普結成緊密聯盟的以色列總理內塔尼亞胡，已明確擺出強硬對抗姿態，表示以色列絕對不會加入或承認這份美伊諒解備忘錄，美以關係似漸行漸遠，甚至隱然處於互相抗衡位置。從以上種種分析，特朗普在這份和平協議中似乎「失去」的東西比獲得的更多。