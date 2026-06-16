伊朗局勢｜美伊達成停火後黎巴嫩仍多地遇襲 以防長：協議對以無約束力不會撤軍

美伊周日（15日）正式達成停戰諒解備忘錄，惟黎巴嫩多地隨即再度遭遇密集的無人機襲擊與猛烈炮擊，造成多名平民受傷。以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）發表公開聲明，指美伊協議對以方「沒有任何約束力」；國防部長卡茨（Israel Katz）更強硬表態，宣稱以軍絕不會從黎巴嫩佔領區撤軍。另一邊廂，歐盟則對協議表示高度讚賞，呼籲各方全面履約。

伊朗強調黎巴嫩為停戰核心要素 本格維爾指非簽署方拒受約束

針對美伊談判成果，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）在記者會上明確指出，與美國達成的諒解備忘錄草案中，核心訴求是要求全面在所有戰線上結束戰事，當中黎巴嫩更是不可或缺的重要部分。巴加埃強調，備忘錄草案中曾先後三次明確提及黎巴嫩，旨在將黎巴嫩整體局勢納入全球停戰框架之內。

然而，這份由華盛頓與德黑蘭敲定的備忘錄，卻遭到以色列內閣核心成員的強烈抵制。以色列內政極右翼代表、國家安全部長本格維爾今日揚言：「我們不是這份無法保障自身安全協議的參與方，它對我們沒有任何形式的約束力。」

卡茨揚言遭受襲擊將實施報復

除了本格維爾的激進言論外，手握軍權的以色列國防部長卡茨亦站在同一陣線，發表了強硬的軍事宣言。卡茨對外宣稱，不論美伊兩國如何達成外交諒解，以色列軍隊目前均不會從其位於黎巴嫩的軍事佔領區中撤出任何一兵一卒。他更發出嚴厲警告，指如果伊朗方面以此為藉口，向以色列本土或軍事目標發動任何形式的襲擊，以軍將會毫不猶豫地進行更具毀滅性的軍事報復。

多方博弈之下，黎巴嫩境內的戰況在今日並未得到絲毫緩解。在美伊宣佈達成共識後不久，黎巴嫩南部及多個區域隨即再度遭到大批無人機的精準空襲與大口徑炮彈轟炸，火光四起，現場已有多名無辜平民在戰火中受傷。

就在以色列展現出極具攻擊性的不合作態度之際，歐洲政壇則對這份美伊諒解備忘錄普遍持積極肯定態度，將其視為扭轉中東危局的「潛在突破」。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，國際社會期望各方能夠展現政治契合度並全面履行承諾。她提出，隨着美伊停火，各方應立即恢復霍爾木茲海峽的國際自由通航，同時高度呼籲必須尊重黎巴嫩的國家主權，全面落實停火協議。

此外，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）及歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）亦共同發表聲明，強調歐盟內部已達成共識，願意隨時依托歐洲自身的經濟、能源、以及強大的外交資源，深度參與到美伊協議的後續落實進程中，全力助力中東地區實現真正持久的和平。