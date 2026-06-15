伊朗局勢｜美伊達成和平協議已電子簽署 周五瑞士正式簽署後重開霍爾木茲

美國總統特朗普表示，美國與伊朗的和平協議已達成。他在社交平台發文表示：「祝賀大家！我特此全權批准霍爾木茲海峽的免費通行，同時也授權立即解除美國海軍對伊朗的封鎖。世界各國的船隻，啓航吧。讓石油流動！」不過他隨後更正，霍爾木茲海峽將於週五美伊正式簽署協議後，才會重新開放。

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美國副總統萬斯在美國ABC電視台《早安美國》節目中透露，美國與伊朗的協議周末已經以電子方式簽署，暗示條款已生效。美方尚未發放任何資金。

雙方宣布立即終止所有軍事行動 包括黎巴嫩

另外，巴基斯坦總理夏巴茲亦宣布，經過密集的談判，美國與伊朗的和平協議已達成；雙方已宣布在所有戰線上，包括黎巴嫩，立即和永久終止軍事行動。正式簽字儀式將於6月19日（本周五）在瑞士舉行。

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在特朗普和夏巴茲公布上述消息後不久，伊朗方面亦作出確認。伊朗副外長加里巴巴迪宣布，伊美諒解備忘錄文本已最終敲定，將於本週五（19日）在瑞士正式簽署。

伊副外長：60天談判期聚焦核問題、解除制裁等

加里巴巴迪表示，當伊朗的資產獲解凍、海上封鎖解除和戰爭結束，便會與美國進入到60天的談判，屆時將集中討論幾個議題，包括結束所有對伊朗的制裁、核問題、確定伊朗重建的最終機制，以及建立一個執行機制以監督各方的承諾。

伊朗國家電視台則報道稱，「伊朗已迫使美國接受和平協議」。

特朗普稱伊朗承諾不獲取核武器

稍早前，特朗普當地時間周日下午（香港時間周一凌晨）接受《華爾街日報》採訪時表示，計劃立即發表聲明，確認美國已與伊朗達成協議，他本人或副總統萬斯將通過電子方式簽署協議。

特朗普當時稱，該協議將包括伊朗承諾不獲取核武器，並立即重新開放霍爾木茲海峽。他指，目前並不急於從伊朗提取核材料，說：「我們會在準備就緒後，再進行核塵處理。我覺得接下來一兩個月內，沒必要著急。」特朗普又指，伊朗不會通過協議獲得解凍資金，但制裁有可能被解除。

在此之前，以色列對黎巴嫩首都進行了空襲，令美伊談判一度陷入停擺風險。美媒報道指，伊朗在最後一刻取消了就黎巴嫩遭空襲而報復色列的計劃，因特朗普通過中間人進行了斡旋。加里巴巴迪則表示，伊朗不報復以色列的條件之一是其撤出黎巴嫩南部。