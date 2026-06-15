伊朗局勢｜美伊和談埋門一腳以軍突襲貝魯特 特朗普發火怒批內塔尼亞胡

以色列周日（14日）對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，據報釀成2死4傷，亡者包括真主黨通信聯絡部隊指揮官。以軍此次襲擊正值美國和伊朗傳出即將簽署和平協議前夕，美國總統特朗普當日接受以媒訪問，公開向以色列總理內塔尼亞胡發炮，怒轟他「毫無判斷力」，竟然在美伊原定簽署協議的一小時前，悍然空襲黎巴嫩首都貝魯特，坦言自己對此「非常憤怒」。不過，特朗普聲稱和談大局未變，美伊將先行以「遠程方式」簽署協議，並預計在未來數小時內成事。

原定簽署前一小時突襲貝魯特 特朗普驚呼不可置信

特朗普在接受以色列第12頻道電視台訪問時，首次還原了數小時前美伊歷史性協議險些流產的驚險內幕。他透露，原本美伊雙方已定於今日上午正式動筆簽署初步停戰協議，豈料就在原定簽字前的一小時，他突然接獲電話，指以色列軍隊正在對貝魯特展開猛烈襲擊。

「我簡直不敢相信這種事會發生，這非常糟糕！」特朗普在訪問中毫不掩飾其怒火。他反駁以色列方面的動武藉口，指出雖然黎巴嫩真主黨此前曾向以方發射火箭彈，但那些火箭彈全部落入空曠地帶，根本無人受傷，但內塔尼亞胡卻非要在這個極度敏感的時刻，發動「這該死的襲擊」，而且襲擊目標還是貝魯特。

堅稱備忘錄對以極為有利 協議改採「先遠程、後見面」折衷方案

儘管簽署儀式被迫因戰火延誤，但特朗普重申這份和平協議對以色列而言絕對利大於弊。他透露，該協議不僅能徹底確保伊朗無法獲得核武器，更允許國際社會在提前24小時通知的情況下，對伊朗境內的所有可疑地點進行突擊檢查，並將全面消除伊朗現存的高濃縮鈾庫存。特朗普樂觀表示：「我相信幾個小時後仍會簽署。」

為了繞過眼前的安全危機與外交尷尬，特朗普隨後向福克斯新聞（Fox News）透露了最新的折衷安排。他表示，美伊兩國將會「特事特辦」，這份歷史性協議將先以「遠程電子方式」進行線上簽署，以確保停戰即時生效；隨後，雙方預計在一週後，於歐洲挑選一個中立地點，舉行面對面的正式簽字儀式。

空襲釀2死4傷 伊議長：美伊談判將無法推進

綜合新華社及黎巴嫩國家通訊社NNA等報道，以色列軍方6月14日對黎巴嫩首都貝魯特南郊一座公寓發動空襲，造成至少兩人死亡、四人受傷。死者中，包括一名 真主黨通信聯絡部隊指揮官。總理內塔尼亞胡表示，此舉是回應早前真主黨向以色列北部發射三枚火箭彈的「公然違反停火」行為。

其後，伊朗談判代表、議會議長卡利巴夫在社交媒體發文表示，以色列對貝魯特南郊對襲擊再次表明了，美國「要麼沒有履行承諾的意願，要麼沒有履行承諾的能力」，繼續推進對話將變得不可能。