中東戰爭｜特朗普：美伊和平協議今日簽署 伊外交部否認

美國總統特朗普當地周六（13日）表示，旨在結束中東戰火的「諒解備忘錄」將於周日（14日）簽署，霍爾木茲海峽隨之全面開放。然而伊朗交部發言人卻有不同版本的說法，強調「諒解備忘錄」不會在周日簽署，但強調不排除在未來數日內達成協議。伊朗國家安全委員會副主席納博揚13日表示，根據他看過的伊朗和美國諒解備忘錄文本，霍爾木茲海峽所有商船將恢復通行，不受任何限制。

特朗普：伊朗不會擁有核武器

負責斡旋這場和平談判的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）稍早前高調向外界透露，美伊停火「諒解備忘錄」「已準備就緒，供相關各方很快簽署」，甚至預計美伊雙方可在廿四小時內以電子形式簽署協議，並於下周隨即展開技術層面的深入會談。該貼文隨即引發廣泛關注。

隨後，特朗普更在社交平台貼文宣布，「諒解備忘錄」將於周日（14日）簽署。他說，前總統奧巴馬與伊朗達成的協議，即《聯合全面行動計劃》（JCPOA），讓伊朗在六年前本就可以擁有核武器，而他目前與伊朗達成的協議則完全相反，是一堵阻擋核武器的牆。特朗普續說：「事實上，他們（伊朗）不再想要核武器，也不會擁有核武器，無論是通過購買、研發還是任何其他形式的採購。該協議預計將於明天簽署，簽署後霍爾木茲海峽將立即向所有人開放。」

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特朗普在貼文中寫道：「我們與伊朗的關係與以往幾屆政府相比大不相同，而且好得多。與奧巴馬向他們支付數千億美元（包括17億美元現金）不同，這次不會有任何資金交易。」

特朗普續指：「在適當的時候，當一切歸於平靜，我們將深入強大的沉沒花崗岩山脈底部，獲取埋藏深處的核粉塵，這要歸功於我們美麗的 B-2 轟炸機和我們傑出的飛行員，並將其稀釋並摧毀，無論是在伊朗還是在美國。⋯⋯如果進展不順利，我們有最終的替代方案，希望永遠不要派上用場！」

然而，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）在國家電視台發表正式聲明，公布說：「雖然（簽署諒解備忘錄）明天不會發生，但不能排除在未來幾天內發生的可能性。」他同時提醒，現階段任何關於確切簽署日期的評論都應謹慎理解，但承認未來數天內最終敲定備忘錄的機率依然極高。

備忘錄限期六十天 伊：首階段不談核問題

據報，美國副總統萬斯與伊朗國會議長於今年4月在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行歷史性會談，雙方最終商定停火，並就這份初步停戰協議展開漫長談判。這份即將簽署的「伊斯蘭堡諒解備忘錄」預計有效期僅維持60天，屬於一項暫時性的過渡協議，目的是為兩國爭取緩衝期，以便在期間進一步談判，從而達成更具長遠約束力的終極和平協議。

值得留意的是，巴蓋伊特別透露，現階段正在討論的備忘錄核心完全聚焦於「結束戰爭」，並明確表示「現階段已決定不討論核問題」。這意味著長期引發伊朗與美以兩國關係緊張、涉及高濃縮鈾等極度敏感的伊朗核子計劃，將被暫時擱置，不列入首階段的談判籌碼中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普轉發貼文

伊朗外長阿拉格奇日前在社交平台X上發文，形容協議「從未如此接近達成」。該貼文獲特朗普在社交媒體上轉發。