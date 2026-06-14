中東戰爭｜伊外交部：美伊和平協議不會在周日簽署

伊朗交部發言人表示，旨在結束中東戰火的「諒解備忘錄」不會在周日（14日）簽署。不過德黑蘭當局同時強調，不排除在未來數日內達成協議的可能性，呼籲各界對具體簽署日期的傳聞保持謹慎。此前多間西方主流媒體報道，停戰協議有望在廿四小時內（即周日）正式落實。

外媒瘋傳周日電子簽署

負責斡旋這場和平談判的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）早前高調向外界透露，和平協議「已準備就緒，供相關各方很快簽署」，甚至預計美伊雙方可在廿四小時內以電子形式簽署協議，並於下周隨即展開技術層面的深入會談。隨後，路透社及彭博社等國際通訊社亦紛紛引述消息，指備忘錄極有可能在周日落實。

伊朗外長阿拉格奇日前在社交平台X上發文，形容協議「從未如此接近達成」。該貼文獲美國總統特朗普在社交媒體上轉發。

伊朗交部發言人表示，旨在結束中東戰火的「諒解備忘錄」不會在周日（14日）簽署。不過德黑蘭當局同時強調，不排除在未來數日內達成協議的可能性。美聯社

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然而，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）隨後在國家電視台發表正式聲明，公開修正了巴基斯坦方面的樂觀預測。巴蓋伊直言：「雖然（簽署）明天不會發生，但不能排除在未來幾天內發生的可能性。」他同時提醒，現階段任何關於確切簽署日期的評論都應謹慎理解，但承認未來數天內最終敲定備忘錄的機率依然極高。

備忘錄限期六十天 伊：首階段不談核問題

據報，美國副總統萬斯與伊朗國會議長於今年4月在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行歷史性會談，雙方最終商定停火，並就這份初步停戰協議展開漫長談判。這份即將簽署的「伊斯蘭堡諒解備忘錄」預計有效期僅維持60天，屬於一項暫時性的過渡協議，目的是為兩國爭取緩衝期，以便在期間進一步談判，從而達成更具長遠約束力的終極和平協議。

值得留意的是，巴蓋伊特別透露，現階段正在討論的備忘錄核心完全聚焦於「結束戰爭」，並明確表示「現階段已決定不討論核問題」。這意味著長期引發伊朗與美以兩國關係緊張、涉及高濃縮鈾等極度敏感的伊朗核子計劃，將被暫時擱置，不列入首階段的談判籌碼中。

阿拉格奇指前所未有接近 特朗普轉發貼文

伊朗外長阿拉格奇日前在社交平台X上發文，形容協議「從未如此接近達成」。該貼文獲美國總統特朗普在社交媒體上轉發。