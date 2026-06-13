世界盃2026｜秘魯警扮吉祥物演「無間道」 破門擒死忠球迷毒販檢逾兩千包毒品

2026年美加墨世界盃賽事正如火如荼進行中，而遠在南美的秘魯，警方亦趁着這股足球熱潮上演了一幕「現實版無間道」。當地警方為了拘捕一名極度癡迷足球的毒販，奇招盡出，由兩名特工裝扮成本屆世界盃的吉祥物，成功在疑犯毫無防備下破門而入將其拘捕，行動中更繳獲逾兩千包毒品。

趁看世界盃開幕式破門

據秘魯當地傳媒及法媒報道，秘魯國家警察的緝毒精銳部隊「綠色中隊」，早前鎖定了48歲、綽號「皮奇奇」（Pichichi）的男毒販卡洛斯·卡布雷拉。警方情報顯示，這名毒販不僅是一名資深的犯罪分子，更是一名「死硬派」超級球迷，對世界盃賽事極度狂熱。

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為確保行動萬無一失，不引起疑犯及其同黨的警覺，警方決定「投其所好」。在世界盃開幕式當日（當地時間周四），警方推斷疑犯必定會留在家中觀看賽事及夏奇拉（Shakira）等群星的表演，遂決定由兩名警員穿上本屆世界盃的兩款吉祥物服裝——代表加拿大的駝鹿「梅普爾」（Maple）以及代表美國的白頭海鵰「克拉奇」（Clutch），假扮成賽事推廣人員接近其位於首都利馬的住所。

疑犯曾兩度入獄

行動影片顯示，這兩隻外表可愛的「吉祥物」手持破門鎚，在其他便衣同僚的掩護下，以迅雷不及掩耳之勢撞開大門，迅速衝上樓將正在看球賽的疑犯制服。

警方隨後在屋內進行大搜查，起獲大批毒品及武器，包括多達2,524包可卡因膏（可卡因鹼），以及逾200克大麻、一支手槍、彈藥及大量現金。據悉，卡布雷拉是一名慣犯，此前已因販毒兩次入獄，合共服刑約9年，今次再度落網恐將面臨更嚴重刑罰。

秘魯警「變裝」緝毒屢建奇功

秘魯警方指揮官表示，這次行動並非即興發揮，而是經過縝密的情報分析，藉着世界盃狂熱降低毒販戒心。事實上，這已非秘魯「綠色中隊」首次以創意偽裝建功。該部隊過去曾多次在不同節日變裝緝毒，例如在情人節假扮「熊公仔」派朱古力示愛以拘捕女毒販、萬聖節變裝為「死侍」與「狼人」，甚至扮成聖誕老人等，這些奇招不僅屢次成功瓦解販毒集團，更經常登上國際新聞版面。