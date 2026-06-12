世界盃2026︱日國腳佐野海舟赴墨參賽 X貼文驚現「提防性侵警告」獲近千萬瀏覽

2026年美加墨世界盃已正式揭幕，然而近日在社交平台X上，一條針對日本國家隊球員的警告貼文引發廣泛關注。該貼文指出，正在墨西哥參賽的日本隊陣中，後衛佐野海舟（Kaishu Sano）過去曾因涉嫌性侵案件遭到逮捕，貼文同時附上其照片，呼籲當地女性提高警惕。該條帖文的瀏覽量已接近一千萬次，在網絡上引發熱烈討論。

日本足協未作出嚴厲處罰

亦有網友公開曬出佐野的球員卡，塗黑其面部，並寫下「所有性侵者都該下地獄」的文字，以此表達對犯罪行為的強烈憤懣。

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據日媒報道，2024年7月14日佐野夥同兩名友人，在東京都某酒店內，對一名女性實施集體性侵。案發後，受害者立即報警，佐野與兩名同夥被警方當場逮捕。面對審訊，佐野對集體性侵的犯罪事實供認不諱，案件證據確鑿、案情屬實。

不過，佐野一方通過私下高額賠償與受害者達成和解，東京檢察廳據此作出不起訴決定。他僅被短期拘留15天左右便重獲自由，無需承擔任何刑事責任。

日本足協輕描淡寫地將其定性為「個人失誤」，未對其實施長期禁賽、國家隊除名等實質性嚴厲處罰。

日本足球員佐野海舟出生於2000年12月，司職後衛，現效力於德甲球會美因茨。

在佐野入選日本國家隊世界盃大名單後，其母校所在地米子市的市長伊木隆司於社交平台X發文表示支持。伊木隆司指出，佐野此前涉及的案件「已達成和解且不獲起訴」，不應因此「關閉其重返社會的道路」。

不過，此番言論隨即引發社會廣泛討論。不少日本網民對此表示強烈質疑，不滿曾涉嫌性侵被捕的球員能入選國家隊、成為代表國家的公共象徵。