中東戰爭 | 美稱擊落所有伊朗發射無人機 指威脅霍爾木茲海峽商船

美伊聲稱可能在日內簽署協議之際，雙方仍爆發最新一輪的軍事衝突。美軍中央司令部周五（12日）在社交媒體上發文稱，美軍過去幾小時內擊落了伊朗發射的所有單向攻擊無人機。據報這些無人機飛往霍爾木茲海峽，針對海峽的商船。

知悉內情的匿名消息人士透露，美軍擊落了多架朝霍爾木茲海峽方向飛行的伊朗攻擊無人機。消息人士聲稱，這些無人機對商業航運交通構成威脅。

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伊朗較早前發射導彈，針對波斯灣多個美軍基地。路透社

美軍聲稱發射導彈，針對伊朗軍事設施。路透社

美軍指伊朗無人機飛往霍爾木茲海峽，針對海峽的商船。路透社

與此同時，伊朗媒體報道，在伊朗的西里克港和克什姆島海峽沿線傳出爆炸聲，居民和地方官員將此歸咎於伊朗軍隊開火警告未經革命衛隊海軍許可試圖通過水道

的船隻。

特朗普警告伊朗盡快收斂

美國總統特朗普周五較早前也警告伊朗，不要再向試圖通過霍爾木茲海峽的船隻發射更多無人機，並警告德黑蘭當局「最好趕快收斂，而且動作要快！」

儘管美伊雙方宣稱和平談判有所進展或會在日內簽署協議，但最新軍事衝突無疑讓中東局勢再度陷入緊張，顯示出該區域的軍事對峙依然一觸即發。

較早前，一名美國高層政府官員透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將​​在未來幾天內簽署初步協議。

擬議的諒解備忘錄要求重新開放霍爾木茲海峽，並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。

伊朗外長：伊朗是對美戰爭勝利者

伊朗外長阿拉格齊則在國家電視台上表示，局勢仍有可能發生變化，但這項初步協議表明，伊朗已經從衝突中變得更加強大，「伊朗是這場對美戰爭的勝利者。」

另外，以色列國防部長卡茨12日發聲明說，以色列必須確保未來「有能力展開獨立行動，以阻止伊朗獲得核武器」，為此他與總理內塔尼亞胡已指示以軍做好相應準備。

《以色列時報》認為，卡茨上述言論暗示，未來以色列或再次動用武力阻止伊朗擁核。