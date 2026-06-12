泰國長公主病逝｜昏迷逾3年享年47歲 哀悼15天 演唱會不受影響

泰國王室宣布，在昏迷三年多後，泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）在今天（6月12日）不幸去世。2022年12月，她在遛狗時突然暈倒，隨後被緊急送醫。經醫生診斷，長公主是由於感染心臟支原體，進而引發嚴重的急性心律不整。



當局宣布全國哀悼15天，但演唱會、體育賽事將照常舉辦，觀眾只需起立默哀表敬意。

相關新聞：泰國長公主病逝 | 王位繼承再添變數 幼子1隱憂難繼承 流亡次子或上位

曾任泰國駐奧地利大使

帕差拉吉帝雅帕公主的逝世帶來了巨大的不確定性與變數——外界普遍認為，她原本有機會在未來的王位繼承問題上發揮關鍵主導作用。

相關新聞：泰國長公主昏迷逾3年 病情惡化

作為泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）七個孩子中的老大，帕差拉吉帝雅帕公主於1978年12月7日出生，其生母為國王的第一任妻子兼表妹頌莎瓦麗公主（Princess Soamsawali）。

她一生致力於法學與國際事務，擁有極高的學術造詣。她接受過專業的律師培訓，並在美國常春藤名校康奈爾大學（Cornell University）取得了兩個法學研究生學位。學成後，她曾短暫在泰國常駐聯合國代表團工作，返國後則投入實務，在曼谷及泰國多地的總檢察長辦公室任職。

2012年至2014年期間，她出任泰國駐奧地利大使，並在此期間與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）建立了深厚的合作關係。她開始公開為刑罰改革奔走呼號，尤其將目光投向那些被關進監獄的弱勢女性；要知道，泰國是目前世界上女性囚犯人數比例最高的國家之一。

返回泰國後，她獲委任為聯合國毒品和犯罪問題辦公室的東南亞法治大使。她持續推動泰國刑事司法系統的改革，力圖改變泰國在司法上的嚴苛現狀——在泰國，即使只是持有相對輕量毒品的輕罪，往往也會被判處極其沉重的刑罰。長公主的離世，無疑是泰國司法體制改革與人權倡議的一大損失。