泰國長公主病逝 | 王位繼承再添變數 幼子1隱憂難繼承 流亡次子或上位

泰國王室周五宣布，昏迷超過3年的長公主帕差拉吉帝雅帕病逝，終年47歲。帕差拉吉帝雅帕是現任國王哇集拉隆功的女兒，她曾被視為泰國王室最受矚目且最具成就的成員之一，本來可能在仍不明朗的王位繼承問題中扮演關鍵角色。隨著這位被外界視為最有望接班的王室核心人物離世，外界再度將目光投向長年敏感的王位繼承問題。現年73歲的泰王瓦吉拉隆功至今尚未正式指定繼承人，讓原本就撲朔迷離的泰國王室繼承局勢再添巨大變數。

帕差拉吉帝雅帕是泰王哇集拉隆功與第一任妻子頌莎瓦麗王妃的長女，生前不僅在專業領域表現亮眼，也是一名熱愛長跑的健身愛好者。她深獲父親高度信任，2021年更被泰王任命為皇家近衛隊參謀長，並授予上將軍銜。

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帕差拉吉帝雅帕愛運動。路透社

泰王次子瓦差勒宋成繼承人黑馬。美聯社

帕差拉吉帝雅帕與父親哇集拉隆功。美聯社

提幫功王子、帕差拉吉帝雅帕公主（中）與父親泰王哇集拉隆功（右）。法新社

泰王未正式指定王儲

憑藉著高貴的出身與出眾的個人能力，長公主一直是各界猜測王位繼承人時絕對會提到的熱門人選。對於許多泰國保王派而言，帕差拉吉帝雅帕公主是最具希望的接班人，無論是打破傳統直接登基成為泰國首位女王，還是擔任攝政王來輔佐弟弟，她都被寄予厚望。然而，她的辭世令這一切規劃瞬間化為泡影。

泰王瓦吉拉隆功至今遲遲未正式指定王儲。依據泰國傳統，王室繼承人應為男性，但1974年修訂的憲法其實已允許女性繼承王位。

第5子傳有學習障礙

哇集拉隆功共結過4次婚，育有7名子女。而帕差拉吉帝雅帕是3位擁有王室頭銜的子女之一。至於另外2人，則是38歲的希里萬瓦里公主，以及20歲的提幫功王子。

而泰王共有5個兒子，其中與第二任妻子所生的4個兒子早在1996年就遭剝奪頭銜，此後便與母親流亡並定居美國。目前最名正言順的推斷繼承人，是與第3任妻子所生的第5子提幫功王子。

然而，提幫功有學習障礙，且他的母親西拉米與泰王離婚後遭軟禁、下落不明；在王室影響力極大的泰國，外界對於提幫功是否有足夠能力勝任君主一職，始終存有巨大的問號。

外界曾猜測，帕差拉吉帝雅帕可能會擔任提幫功的攝政王，甚至登基為女王。然而，泰國史上從未有女王執政。

流放海外二王子成繼承黑馬

面對長公主逝世與合法子嗣皆未婚育的繼承真空危機，曾被流放海外的二王子瓦差勒宋意外成為補位大黑馬。

身為紐約執業律師的瓦差勒宋，近年積極活躍於美國的泰裔社群，更曾在2023年8月獲得王室特准，睽違27年首度踏上泰國故土。當時他不僅在曼谷搭嘟嘟車、吃泰式炒河粉，還受到民眾「王室等級」的熱烈跪拜歡迎。

瓦差勒宋的政治企圖心不言而喻，他的舉動也巧妙地在兩派勢力間取得平衡。他一邊參訪寺廟與孤兒院、向父親致謝以安撫保守保皇派；另一邊則拒絕平民對他行卑躬屈膝的禮儀，並強調平等與正義，滿足了進步派的期待。

在長公主病逝後，這位具備結婚生子條件、且身心健康的「海歸王子」，極有可能被召回以打破繼承僵局。

進步派寄望王室走向現代化

然而，泰國的宮廷政治依然撲朔迷離且極度保密，在嚴厲的「冒犯君主罪」管控下，大眾完全無法在公開場合討論這場王室危機。長公主的辭世，無疑讓王位繼承問題成為一宗無解的懸案，這背後更牽扯著宮廷內部的派系角力。

保守派菁英或許偏好弱勢的提幫功王子，藉此延續強勢的保皇傳統與自身權力；而進步派則可能寄望受過西方教育的瓦差勒宋，期盼他能推動泰國民主化，帶領王室走向類似英國或日本那樣受憲政約束的現代化君主制。