伊朗局勢︱中東戰火重燃 伊朗對美軍第五艦隊發動無人機襲擊︱持續更新

美國與以色列自2月28日對伊朗發動大規模聯合軍事行動，令整個中東局勢陷入混亂之中。美伊一直聲稱取得優勢，近日，雙方戰況再次轉趨緊張。美國中央司令部表示，在總統特朗普指示下，美軍於美國東部時間周一（9日）17時開始對伊朗發動「自衛性」打擊，以回應前一天美軍「阿帕奇」直升機被擊落事件。美國阿克西奧斯（Axios）新聞網站當地時間周一報道，美國正在對伊朗進行「第三輪」打擊。

6月10日

09：30

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，當地時間今天（6月10日）凌晨，再對位於巴林的美軍第五艦隊發動無人機襲擊。



巴基斯坦軍方9日說，巴陸軍參謀長穆尼爾當天在伊斯蘭堡會見來訪的黎巴嫩軍隊總司令魯道夫·海卡爾，雙方同意加強防務合作。據知情人士披露，海卡爾此訪可能與美國和伊朗正在進行的談判有關。

美軍：已做好準備對應伊朗報復

09：10

美國當地時間9日消息，一名美國高級官員表示，美軍當天對伊朗境內20個目標實施了打擊。雖然美軍中央司令部宣布美軍的打擊行動已經結束，但局勢仍「處於動態變化中」。如果伊朗進行報復，美軍已做好應對準備。



稍早前，美軍中央司令部發表聲明稱，已完成對伊朗的「自衛性打擊」。此次打擊是對8日一架美軍直升機被擊落的回應。



09：08

巴林內政部當地時間周二（10日）凌晨稱，防空襲警報已拉響，敦促民眾就近躲進安全場所。巴林國王媒體顧問在社媒發帖稱，巴林防空力量正在擊退來自伊朗的襲擊。



08：52

當地時間9日，美軍中央司令部稱完成了對伊朗的「自衛性打擊」。此次打擊是對8日一架美軍直升機被擊落的回應。



美軍中央司令部發表聲明稱，美國空軍和海軍戰機精准打擊位於霍爾木茲海峽附近的伊朗防空系統、地面控制站和監控雷達。「這是對近期針對美國軍隊及途經該地區水域的國際商船襲擊事件的對等回應。」

伊朗稱擊落美軍MQ-9「死神」無人機

08：50

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門10日發布聲明說，伊朗在布什爾省「攔截並摧毀」了一架MQ-9「死神」無人機。