伊朗局勢｜特朗普取消對伊朗空襲計劃 稱美伊協議近完成 伊朗同意不發展核武

美國總統特朗普周四表示，已取消原定當晚對伊朗的軍事空襲計劃，稱美伊談判已進入最後階段，相關協議最快可於本周末在歐洲簽署。他聲稱，伊朗已同意不會擁有、購買或以任何方式發展核武器。

協議文件「應可很快完成」

特朗普在社交平台Truth Social發文稱，原定的空襲及轟炸行動已被取消，原因是「伊朗最高層已批准並推進討論」，而相關談判已達至最高決策層級，並就最終細節取得共識。他表示，美國、以色列以及沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦及埃及等國均有參與相關磋商。

特朗普其後在白宮向記者表示，協議文件已進入最後準備階段，「應可很快完成」，並稱據其了解，伊朗最高領袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已批准協議內容。不過，伊朗官方至今未有證實有關說法。

特朗普其後在白宮向記者表示，協議文件已進入最後準備階段，「應可很快完成」。路透社

他強調，根據協議內容，伊朗將不會擁有、購買或以任何形式發展核武器，並形容這是協議的重要部分。他又稱伊朗同樣希望盡快達成協議。

伊朗海上封鎖直至協議簽署

儘管取消空襲計劃，特朗普表示，美方對伊朗的海上封鎖將維持不變，直至協議正式簽署及落實。他透露，一旦協議生效，美國將立即解除對伊朗港口的封鎖，而全球重要能源運輸通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）亦會重新開放。

特朗普認為，相關安排將有助恢復石油出口及穩定市場供應，令國際油價大幅回落。他又表示，自己不會出席協議簽署儀式，將由副總統萬斯（JD Vance）代表美方出席。

特朗普早前曾揚言擴大對伊朗軍事打擊，甚至考慮攻擊伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。如今突然宣布取消空襲並轉向外交談判，被視為華府對伊政策出現重大轉變，亦為持續數月的中東危機帶來緩和跡象。