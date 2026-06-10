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世界盃｜球迷門票配額遭撤銷 伊朗質疑政治干預賽事安排

即時國際
更新時間：00:05 2026-06-10 HKT
發佈時間：00:05 2026-06-10 HKT

伊朗足球協會（FFIRI）周二表示，國際足協（FIFA）已撤銷原本分配予伊朗球迷的世界盃門票配額，令不少已購票及安排行程的支持者受到影響。協會批評有關決定違反國際賽事公平原則，並質疑政治因素干預體育活動。

原定8%門票供球迷購買

英國廣播公司（BBC）報道，2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦，賽事將於本周四開幕。伊朗小組賽將先後於美國洛杉磯對陣新西蘭及比利時，之後前往西雅圖迎戰埃及。

伊朗足協指出，按照國際足協規定，每支參賽球隊均可獲分配其比賽門票總數約8%，供本國球迷購買。協會稱早前已開始向球迷售票，但近日接獲通知，相關配額已被取消，因此無法向支持者提供門票。

足協在聲明中表示，剝奪伊朗球迷合法獲取官方門票的權利，有違國際體育賽事精神及各參賽國平等原則，並對賽事籌辦過程是否受到非體育及政治因素影響提出質疑，要求國際足協維護中立、公平及既有規則。

伊朗球員需即日離境美國

伊朗備戰今屆世界盃期間一直受到簽證及安全問題困擾。由於中東局勢持續緊張，伊朗隊早前已將原定設於美國亞利桑那州圖森（Tucson）的訓練基地遷往墨西哥提華納（Tijuana），並指美方不願接待球隊長期駐紮。根據簽證安排，球隊須於每場比賽前後往返美國。

相關新聞：世界盃｜伊朗國家隊抵達墨西哥備戰世界盃　部份成員不獲簽證

此外，伊朗足協本月初亦曾指責美國拒絕向15名國家隊行政及後勤人員發出簽證。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前表示，伊朗球員可正常參賽，但與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有聯繫人士可能面臨入境限制。

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