世界盃｜伊朗國家隊抵達墨西哥備戰世界盃　部份成員不獲簽證

2026年世界盃即將揭幕，不過伊朗國家隊賽前卻陷入簽證爭議。伊朗隊周日抵達墨西哥蒂華納（Tijuana）備戰賽事，但由於與美國之間的外交及安全問題持續，部分代表團成員至今仍未獲發入境簽證。

今屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦，而伊朗在分組賽的3場賽事均安排於美國境內舉行。據報伊朗球員及主要後勤人員雖已獲批簽證，但必須於比賽日才可進入美國，賽後亦需即日離境，因此球隊最終決定將訓練基地由美國亞利桑那州圖森（Tucson）遷往墨西哥蒂華納。

伊朗球迷等待球員大巴。美聯社

伊朗抵達墨西哥，備戰世界盃。美聯社

15名官員及職員被拒入境

美國官員表示，所有球員及「必要支援人員」已於上周五獲發簽證。然而，伊朗官方媒體指出，仍有15名官員及工作人員被拒絕入境，包括伊朗足總主席、副主席及傳訊部主管等重要成員。美方強調，相關簽證安排基於國家安全考慮，並表示不會容許任何人士利用世界盃機制，以虛假理由進入美國。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前亦表明，伊朗代表團不得包括與伊斯蘭革命衛隊有聯繫的人士。

對於美方做法，伊朗駐土耳其大使館發表聲明，批評美國以政治因素干預體育事務，形容拒絕向大批管理層、行政人員及技術顧問發出簽證，是對體育精神的破壞，並呼籲國際足協介入事件。值得一提的是，伊朗早於2025年3月已透過外圍賽取得世界盃決賽周資格，當時距離美國及以色列其後對伊朗展開軍事行動尚有近一年時間。今屆賽事亦成為世界盃歷史上首次出現主辦國與參賽國處於戰爭狀態下參與同一賽事的情況。

伊朗將於6月15日在洛杉磯與紐西蘭對戰，展開首場分組賽，其後會在加州對陣比利時，以及在西雅圖與埃及交手，力爭晉級淘汰賽。