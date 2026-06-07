伊朗局勢︱特朗普：或與伊合作銷毀高濃縮鈾 拒即時解凍資產

美國總統特朗普今日（7日）表示，美國與伊朗在結束兩國持續三個月的戰爭上，距離簽署協議「已經非常接近」。他提出，若雙方成功達成協議，美國將與伊朗合作，回收並銷毀其境內的高濃縮鈾。惟他強調，解凍伊朗資產或解除制裁，絕非達成協議的先決條件。

據NBC新聞報道，特朗普在受訪時對結束美伊衝突釋出樂觀信號。他指出，若成功締結協議，美方將協助銷毀伊朗的核材料；若談判破裂，美國則會進一步削弱伊朗的軍事實力，直至美軍能安全地自行收繳該批高濃縮鈾。他又指，美國可利用「太空軍」的監測能力追蹤相關核活動。

相關新聞：伊朗局勢︱路透社：美評估波斯灣盟友損失 擬動用伊朗資產助重建

雖然協議在望，但特朗普要求伊朗在放棄核計劃方面作出更多讓步。他透露，正爭取在協議中增加「加辣」條款：除了原本規定伊朗不得「研發」核武器外，他堅持必須將禁止「購買、採購或獲取」核武等字眼明文寫入協議內，以防德黑蘭政府繞過限制。他補充，伊朗方面起初對此「有一點抵觸」，但其後態度軟化。

歸咎奧巴馬政府 拒即時解除制裁

特朗普又將伊朗發展核武的責任，歸咎於前總統奧巴馬政府。他重申，當年由六國與伊朗達成的核協議，以放寬制裁及解凍資產換取伊朗限制核研發，而他在首個總統任期內已退出該項協議。

針對外界關注的制裁問題，特朗普態度強硬，表明任何與伊朗達成的協議，都不會附帶即時解凍伊朗資產的條件。他直言：「那是之後的事情。如果他們表現好、做得不錯，我們才會開始討論這些問題。」