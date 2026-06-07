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伊朗局勢︱路透社：美評估波斯灣盟友損失 擬動用伊朗資產助重建

即時國際
更新時間：09:20 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:20 2026-06-07 HKT

美伊外交談判陷入僵局。路透社報道，一名知情人士於星期六（6日）透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示一個工作團隊，著手評估伊朗對美國在波斯灣地區盟友所造成的現有損失。與此同時，美國政府亦正考慮動用伊朗的相關資產，用於支付這批盟友的修復與重建工作。

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消息指出，該名知情人士並未具體說明美國財政部目前正在審查哪些資產，但相關報導提到，美方在描述這項新措施時所採用的措辭，顯示其考慮範圍似乎並不局限於目前已被凍結的伊朗資產。

伊朗最高領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）於周五（5日）接受美國有線電視新聞網專訪時曾明確表示，美伊雙方最終能否達成協議，完全取決於美國特朗普政府是否同意解凍高達240億美元的伊朗資產。
 

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