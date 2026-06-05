黃仁勳訪韓｜ 全城狂熱8萬人緊盯足跡！將現身劉在錫訪談節目兼任職棒開球嘉賓

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳今（5日）抵達南韓，展開其備受矚目的訪問行程。他在當地受歡迎的程度直逼全球巨星，不僅有網民特意設立追蹤網站，其跨界行程亦引發熱議。外媒分析指，黃仁勳此行除了連串的軟性交流外，背後更反映出在全球地緣政治緊張及中國市場受限下，輝達急需深化與南韓供應鏈合作的戰略考量。

網民設「黃仁勳足跡」網站

黃仁勳抵韓後旋即掀起熱潮，南韓網民更專門設立名為「黃仁勳足跡」的網站，以地圖及時間軸詳細列出他的預計前往地點及會議安排，至今已吸引逾8萬人次瀏覽，網站更會實時顯示輝達概念股的股價波動。

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除了早前曝光的首站弘大網吧會晤電競傳奇Faker，以及晚上與SK集團、LG集團及NAVER三大科技巨頭的「平民烤肉會談」外，黃仁勳的行程亦充滿娛樂性。據美國財經媒體CNBC報道，他將參與南韓「國民MC」劉在錫主持的人氣訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。此外，他亦獲邀擔任南韓職棒斗山熊隊賽事的開球嘉賓，屆時斗山集團會長更擬親自落場擔任打者，共襄盛舉。

視南韓為生態系關鍵

分析指出，這些豐富的跨界行程背後，隱藏着深層的商業戰略。受中東戰局影響，全球科技供應鏈的穩定性再度成為焦點；加上輝達在中國市場的銷售面臨日益嚴格的監管阻礙，促使該公司急需鞏固並加深與南韓的合作關係。事實上，黃仁勳早前在台北國際電腦展（COMPUTEX）與多位南韓企業高層晚膳時，就曾明確表示：「南韓是我們生態系的關鍵一環。」

儘管黃仁勳親自訪韓帶動極高討論度，但南韓股市卻未能同步受惠。受美國晶片企業博通（Broadcom）財報表現欠佳、拖累美股晶片板塊影響，南韓兩大半導體權值股三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的股價今日雙雙遭遇重挫。