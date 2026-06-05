黃仁勳訪韓｜首站會傳奇電競手Faker送RTX 5090顯卡 晚宴晤SK、LG等科技巨頭

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳今日（5日）飛抵南韓，展開為期多日的訪問行程。他抵埗後強調，機械人將成為南韓下一個核心產業，並期望深化雙方在「實體人工智能」（Physical AI）領域的合作。黃仁勳的首站行程盡顯親民作風，現身首爾弘大一間網吧與電競傳奇選手Faker（李相赫）交流，更送上親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡。今晚他將與SK、LG及NAVER等多名南韓科技巨頭舉行「燒肉會談」，共商AI發展。

聚焦機械人與實體AI

黃仁勳今日抵達首爾金浦機場時向傳媒表示：「我為南韓帶來了大量商機，亦準備了一些驚喜。」他指出，南韓作為全球製造業中心，極具潛力發展機械人技術與實體AI，並將相關技術投入實際產業中。他強調，由於未來的半導體製造將高度依賴機械人與AI驅動，此行將是輝達與當地半導體巨頭開展深度合作的絕佳契機。

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首站現身網吧

有別於傳統的企業總部拜訪，黃仁勳的首站行程選擇了位於弘大商圈的知名T1網吧，與電競戰隊T1成員及傳奇選手Faker（韓國《英雄聯盟》（LoL）傳奇職業電競選手）會面。黃仁勳在席間大力讚揚南韓的電競文化，指當地不僅是電子競技的發源地，更創造了獨特的觀賞文化。他感謝南韓玩家多年來的支持，並指追求勝利的玩家總會選擇最強大的顯示卡，而他們選擇的正是輝達的產品。

互動期間，黃仁勳笑問Faker目前使用的顯示卡型號，當得知是RTX 4070時，他隨即打趣稱「那已是古董了」，引發現場哄堂大笑。黃仁勳隨後送上一張有其親筆簽名的最新GeForce RTX 5090顯示卡作為禮物，Faker則回贈印有自己簽名的T1隊服。黃仁勳在網吧逗留約40分鐘，期間與在場粉絲親切握手及自拍留念。

「燒肉會談」晤SK、LG及NAVER巨頭

據當地傳媒報道，黃仁勳今晚將前往弘大附近一間知名烤肉店，與南韓科技及產業界領袖共進晚餐。與會者陣容鼎盛，包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER創辦人李海珍。外界預料，這場被韓媒形容為「五花肉燒酒會談」的重量級聚會，將聚焦AI晶片、機械人技術及AI數據中心基礎建設等領域的合作機會。

將任職棒開球嘉賓

黃仁勳未來數日的行程亦相當緊湊。他預計於7日與遊戲開發商NCSOFT代表金澤辰會面，探討遊戲與AI的結合方向；8日則在首爾新羅酒店與多家南韓AI及機械人初創企業進行閉門座談。

此外，他將於周末參與跨界娛樂活動，包括錄製南韓人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，以及擔任南韓職棒斗山熊主場的開球嘉賓。同時，他亦計劃抽空參訪首爾大學AI研究院、現代汽車集團等指標性企業及機構。

