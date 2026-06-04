伊朗局勢｜美眾議院通過決議限制特朗普對伊動武權力 4共和黨人倒戈

美國國會眾議院於當地時間周三（3日）通過一項由民主黨主導的戰爭權力決議，要求總統特朗普除非獲得國會授權，否則必須停止對伊朗的軍事行動。在美伊爆發衝突三個月之際，決議在部分共和黨人「倒戈」支持下過關，標誌兩黨罕有聯手限制總統的戰爭權力。惟外界預料法案後續將面臨重重難關，象徵意義大於實質效力。

眾議院最終以215票贊成、208票反對的微弱優勢通過該項決議。表決期間，有4名共和黨眾議員與民主黨人一同投下贊成票。其中，投贊成票的密歇根州共和黨眾議員巴雷特（Barrett）被問及會否擔心遭特朗普報復時表示，自己是憑良心投票，選擇做其認為正確的事。

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據路透社報道，美伊戰事至今已進入第四個月，眾議院此前曾有三項相關的戰爭權力決議以微弱劣勢遭否決，上月一項原有望通過的表決亦遭眾議院共和黨領袖突然推遲。此次決議最終獲批，反映出部分共和黨人對特朗普處理是次衝突的手法感到不安，也是國會首次批准旨在迫使特朗普逐步停止對德黑蘭軍事行動的決議。眾議院外交事務委員會的民主黨議員隨後在社交平台X發文指，這是美國人民向特朗普發出的明確信息，要求結束這場「極不受歡迎且非法」的戰爭。

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不過，有關決議目前並不能強制特朗普徹底結束軍事行動。法案隨後須交由共和黨佔多數議席的參議院審議，預料將面臨巨大阻力；此外，即使法案獲參眾兩院通過，特朗普亦可在簽署階段行使總統否決權將其否決。儘管該投票在很大程度上僅具象徵意義，但分析認為，這仍是特朗普在國會遭遇的又一次政治挫敗。