伊朗局勢｜特朗普承認曾罵內塔尼亞胡「瘋了」　不滿以對黎巴嫩持續開戰

美國總統特朗普（Donald Trump）確認，曾在一次有關黎巴嫩戰事的電話通話中，形容以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「瘋了」。當時美方正嘗試就伊朗局勢斡旋停火，避免衝突進一步升級。

特朗普在周三播出的訪問中，被問到是否曾按《Axios》報道所指，向內塔尼亞胡爆粗並指對方「瘋了」，又批評其忘恩負義。他回應說：「有，我是這樣說的。我不會說自己當時很憤怒，只是對他一直在黎巴嫩問題上持續開戰感到有點煩躁。」不過，特朗普又強調，自己與內塔尼亞胡關係良好，雙方一向合作無間。他其後補充說，自己曾在電話中向內塔尼亞胡表明，必須停止有關行動。

美媒《Axios》引述一名美國官員報道，特朗普周一致電內塔尼亞胡時曾直斥對方「瘋了」，並說如果沒有自己，對方早已身在監獄，又指自己正在「拯救他」，更稱「現在人人都討厭你，大家都因為這件事討厭以色列」。

內塔尼亞胡稱，與特朗普的關係未變。路透社

內塔尼亞胡周三接受CNBC訪問時，對電話內容未有透露詳情，但表示自己與特朗普的關係未變。他說，兩人有共同的目標，就像最好的家庭一樣，雙方會有一些策略上的分歧，但總能找到解決方法。

伊朗方面則表示，除非停火協議同時涵蓋黎巴嫩，否則不會與美方達成結束戰事的協議。以色列其後在美方斡旋下，停止攻擊由真主黨控制的貝魯特南部郊區，但衝突並未完全平息。黎巴嫩安全消息人士指，以軍無人機周三在南黎巴嫩造成至少6人死亡，另有一架飛行器在貝魯特以南地區被攔截。

特朗普其後亦再次為自己決定對伊朗動武辯護，稱若非他出手，伊朗早已取得核武，以色列更會首當其衝。他又重申，自己早前退出2015年伊核協議是正確決定，因為該協議未能有效阻止伊朗發展核能力。